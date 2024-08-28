“النقل” :سعر تذكرة الاتوبيس الترددي لم يحدد بعد وسيكون مرننا مرتبط بعدد المحطات  

اصدرت وزارة النقل بيانا اعلامياً اليوم بشأن ما تم تداوله في عدد من المواقع الالكترونية حول قيام وزارة النقل بتحديد السعر المبدئي لتذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) بقيمة 16 جنيهًا، في مرحلته الأولى بعدد 14 محطة حيث تنفي وزارة النقل هذه المعلومات المغلوطة وتؤكد أنه لا اساس لها من الصحة كما تؤكد الوزارة في بيانها على الحقائق التالية:-

1. مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) يمثل نمطا حضريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، حيث إنّه وسيلة نقل جماعي صديقة للبيئة وسيساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين في إطار مخطط الحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري كما يستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق

2. لم تعلن الوزارة حتى الان عن سعرة تذكرة الأتوبيس الترددي (BRT) حيث أن سعر تذكرة الاتوبيس الترددي سيكون مرننا مرتبط بعدد المحطات لتشجيع المواطنين على دفع المقابل الفعلي للرحلة وليس سعرا ثابتا لكافة المحطات

3. تراعي الوزارة عند تسعير خدمات نقل الركاب بشكل عام تحقيق التوازن بين الوضع الاقتصادى للجمهور المستهدف ووسيلة المواصلات البديلة وكذلك مصاريف التشغيل بحيث يكون سعر التذكرة مرن وأكثر جذبا لجميع فئات المجتمع مع الاحتفاظ بفارق التميز فى اداء الخدمة المقدمة من الوزارة من حيث انضباط فى المواعيد وسهوله الوصول واتاحيه الخدمة واداره الاعطال باحترافيه ومعلومات الرحلة ومراعاه كود الإتاحة لذوى الهمم وتكييف الهواء فى وسيله النقل وراحه المقعد و تقديم خدمه الاشتراكات المنخفضة والغير متاحه فى خدمه التنقل بالميكروباص وبحيث ينتج عن ذلك بإن يكون التسعير منافسا للخدمة البديلة ومناسبه لدخل المواطن فى نفس الوقت .