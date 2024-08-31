وزارة العمل في 7 أيام.. جولات تفقدية في المنطقة الصناعية لمدينة بدر.. وإيقاف اثنتين من شركات إلحاق عمالة بالخارج لمخالفتهما أحكام “القانون

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت تقريرا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ 7 أيام الماضية، حيث قام وزير العمل محمد جبران ، بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية بمدينة بدر، شملت مصانع: شنايدر العالمي للمنتجات الكهربائية،وارسيلورميتال للصلب والتعدين،وفيوتشر للصناعات الدوائية،وفريش اليكتريك،والشركة الإستثمارية للإنتاج والتصنيع،والتي يصل حجم الإستثمار فيها إلى الملايين من الدولارات،وتضم الألاف من العمال والفنين،داخل ما يقرب من نحو 1181 مصنعًا ..وعقد وزير العمل محمد جبران، مؤتمر صحفي ، بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حضره محرري ملف العمل ،في وسائل الإعلام المقرؤة ،والمسموعة تحدث الوزير عن خطط ورؤية الوزارة في قضايا العمل ..كما التقى وزير العمل وفد من شركة هواوي مصر ، وأكد جبران حرص الوزارة على التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية،والتشجيع على الاستثمار ،مشيدًا بجهود ،وحجم إستثمارات شركة هواوي في مصر ،وإستيعابها لعدد كبير من الكوادر المصرية ..وإلتقى محمد جبران وزير العمل ، د. صفوت النحاس رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للتدريب والتعليم ، والوفد المرافق له ، لبحث إمكانية التعاون بين “الوزارة” و”المجلس” في مجال التدريب المهني وتأهيل وتنمية مهارات وقدرات الشباب على المِهن التي يحتاجها سوق العمل ..

وشارك وزير العمل في اجتماع مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة ،برئاسة د.محمد الوحش رئيس المجلس،حيث أكد الوزير على أهمية التنسيق والتعاون مع “المجلس” في كافة الملفات الخاصة بقضايا العمل داخل المدينة.. واستقبل وزير العمل بديوان عام الوزراة بالعاصمة الادارية، السادة ممثلي الجانب الكويتي في اللجنة العمالية المشتركة المصرية الكويتية ، كما اكد على استعداد وزارة العمل الكامل للتعاون بشكل مباشر مع الجانب الكويتي وأصحاب الأعمال لتوفير الأيدي العاملة وفقا لاحتياجات سوق العمل الكويتي وبمستوى المهارة المطلوب .. واستقبل وزير العمل محمد جبران،في مكتبه ،بالعاصمة الإدارية الجديدة ،الشاب محمد نجيب ،من محافظة الجيزة ، رسام وفنان تشكيلي،و مُربي دواجن ،و”يوتيوبر شهير”، في هذا المجال ،والذي بدأ من الصفر بفكرة صغيرة في تربية عدد قليل من الدواجن ،داخل عنبر وبطارية ،صنعهما بنفسه ،حتى وقف على الطريق الصحيح ،ولا تقتصر فكرته في هذه التجربة الرائدة الناجحة في تربية الدواجن بطريقة صحية وصحيحة،والتسويق لها، فقط ،بل في توعية الشباب أمثاله بتنفيذ تلك الفكرة ،وتكرارها ،ايمانا بمبدأ “من دلَّ على خير فله أجر فاعله” ..

وخلال الأسبوع وجه محمد جبران وزير العمل ، الإدارات المختصة بالوزارة ،بتشكيل لجنة مُشتركة مع الشركات المُنفذة لمشروع محطة الضبعة النووية ،وذلك لمتابعة تنفيذ التكليفات ،التي وجه بها الوزير خلال زيارته للمحطات منذ أيام قليلة،ومن أهمها معرفة إحتياجات الشركات المُنفذة من العِمالة،وتوفيرها ،وكذلك التعاون في مجالات التدريب المهني ،والسلامة والصحة المهنية، وتوفير العمالة الماهرة والمُدربة، وتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بالمشروع من خلال مكتب عمل الضبعة… كما إستقبل جبران ، بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة ،وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية،وأكد الوزير حرص الوزارة على وجود منظمات عمالية، قوية ومتماسكة ،تدافع عن حقوق العمال المشروعة..كما إلتقى وزير العمل،بمكتبه ،بديوان عام “الوزارة” بالعاصمة الجديدة ،النائبة مايسة عطوة ،عضو لجنة التضامن والأسرة ،وذوي الإحتياجات الخاصة بمجلس النواب.. واستقبل ايضاً وزير العمل النائبين أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،وأيمن محسب،وكيل لجنة الشؤون العربية والأفريقية بمجلس النواب…