الزمالك يتسلم البطاقة الدولية للمغربى محمود بنتايك

كشف الجهاز الإدارى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن وصول البطاقة الدولية للمغربى محمود بنتايك ظهير أيسر الفريق اليوم الاثنين. وأصبح يحق للاعب المشاركة فى مباراة السوبر الإفريقى أمام الأهلى المقرر لها 27 سبتمبر الجارى.

وانضم محمود بنتايك لصفوف الزمالك قادماً من نادي سانت إتيان الفرنسي على سبيل الإعارة، مع وجود بند بأحقية القلعة البيضاء فى شراء اللاعب عقب انتهاء فترة الإعارة.

وجاء تعاقد مجلس إدارة الزمالك مع الظهير الأيسر المغربى بعد موافقة المدير الفنى للفريق، البرتغالى جوزيه جوميز، على إبرام الصفقة لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد فى ظل منافسة الزمالك على أكثر من بطولة.

ويتواجد اللاعب محمو٥ بنتايك فى معسكر الفريق الأول المقام حالياً ببرح العرب استعداداً للموسم الجديد.