رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر الزمالك بالمشاركة فى السوبر المحلى

أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابًا لنادى الزمالك، يخطره فيه باختياره للمشاركة فى السوبر المحلى الرباعى مع الأهلي وبيراميدز وسيراميكا.

جاء اختيار الزمالك عن طريق الكارت الذهبى ودعوته للمشاركة.

ومن جهته استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة على إقامة مباريات بطولة السوبر المصرى الرباعى خلال الفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل بالإمارات.

وكان اتحاد الكرة يفاضل بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى، والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.