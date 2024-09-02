سيف الدين الجزيرى يؤكد استمراره مع الزمالك

أكد مهاجم نادى الزمالك، التونسى سيف الدين الجزيرى استمراره مع الفريق فى الفترة المقبلة، بعد الأنباء التى ترددت مؤخرًا عن رحيله عن القلعة البيضاء.

وقال سيف الدين الجزيرى عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»: “شكرا مجلس إدارة نادى الزمالك المحترمين، شكرا حازم فتوح، شكرا إبراهيم عبد الله، شكرا جماهير نادى الزمالك العظيمة”.

وأضاف الجزيرى: “دعمكم لى ومحبتكم كنز لا يقدر بثمن”.

وتابع سيف الجزيرى: “مستمرين معا لمزيد من البطولات والإنجازات لنادى الزمالك العظيم.. عاش نادى الزمالك”.

وكان سيف الجزيرى قد أرسل خطابا لنادى الزمالك الفترة الماضية للمطالبة بمستحقاته المالية لدى القلعة البيضاء، لتكثر التكهنات حول إمكانية رحيل التونسى فى الفترة المقبلة.