رئيس لجنة الحكام يشكر وزير الرياضة على دعمه للتحكيم المصرى

التقى وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى، مساء اليوم “الإثنين”، رئيس لجنة حكام كرة القدم محمد فاروق، الذى قدم الشكر للوزير على دعمه للتحكيم المصرى فى كرة القدم، منذ تكريمه للحكام الذين شاركوا فى كأس الامم الافريقية الأخيرة فى لفتة غير مسبوقة.

وكان وزير الرياضة قد وافق على اتاحة الفرصة أمام كل الحكام المسجلين فى الاتحاد المصرى لكرة القدم، للتدريب فى مراكز الشباب القريبة من إقامتهم، بالإضافة إلى موافقته على تنظيم المعسكر السنوى للحكام فى المدينة الشبابية ببورسعيد والإسكندرية.

وخلال اللقاء أكد أشرف صبحى على دعمه الكامل لمنظومة التحكيم فى كرة القدم، وطالب بضرورة تعاون كل أسرة التحكيم مع لجنة الحكام، والعمل على تطوير أداء الحكام وصقل وإعداد الراغبين فى دخول مجال التحكيم من عمر مبكر، عبر أكاديمية اشرف عليها لجنة الحكام، وتنظيم دورات تدريب الحكام العاملين والدوليين ليكونوا فى أفضل مستوى فنى يشرف الكرة المصرية محليا وقاريا ودوليا.