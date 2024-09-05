وزير الإسكان يتفقد المنتجع السياحي الجبلى بمدينة سانت كاترين

واصل شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمكونات مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد المنتجع السياحي أعلى الهضبة، والنزل البيئي، ويرافقه الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، والدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وأعضاء المكتب الفنى للوزير، واستشارى المشروع.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بموقع تنفيذ المنتجع السياحي الجبلى، وتفقد نماذج لأعمال التشطيبات والتأثيث، موضحاً أن المنتجع السياحي الجبلى، يضم 44 فيلا وشاليه، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارا علي مساحة 1500 م2، تدعم القاعدة الاقتصادية بالمدينة وتوفر متنفسًا خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، بجانب إنشاء ناد اجتماعى جديد على مساحة 1600 م2 لأهالي المدينة.

كما تفقد الوزير أعمال التشطيبات والتأثيث، بمشروع إنشاء النزل البيئى الجديد “امتداد” بمنطقة وادي الراحة علي مساحة 39500 م2، ويتكون من 7 مبان بإجمالى (192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحاً فندقيا بيئياً)، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وإنشاء ممشي (درب موسي) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسي عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي، بالإضافة إلي تطوير (74) شاليها بالنزل البيئي القائم.

وأكد الشربيني، أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، موضحاً أن هذا الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، هو موقع مشترك لجميع أتباع الديانات السماوية الثلاث.