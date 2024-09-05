البرلسي يلتقي وزيرة التخطيط لمناقشة أزمة عمال سمنود

التقى، اليوم، النائب أحمد بلال البرلسي، عضوٍ مجلس النواب عن حزب التجمع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، لمناقشة سبل حل أزمة عمال وبريات سمنود.

وطرح البرلسي ضرورة حل أزمة صرف مرتبات العمال عن الشهر الماضي بشكل عاجل، وكذلك مناقشة سبل رفع أجور العمال، وضرورة وجود عضو منتدب له صلة بملف الصناعة.

من جانبها أبدت وزيرة التخطيط استعدادًا لحل الأزمة، وتجاوبها مع ما طرحناه، وفي انتظار اتخاذ بعض الخطوات على أرض الواقع، واستكمال خطواتنا حتى حصول العمال على حقوقهم المشروعة.

كما طرح نائب التجمع خلال لقاء الوزيرة أن يتولى إدارة وبريات سمنود مدير تنفيذي ذو صلة بملف الصناعة، لأن المسئولين عن الشركة من بنك الاستثمار القومي، وبالتالي فهم غير كفؤ بملف الإدارة، واقترح البرلسي أيضًا أن يكون ممثل غزل المحلة في مجلس الإدارة هو صاحب الإدارة.

وكشف البرلسي أن وزيرة التخطيط تواصلت مع الفريق كامل الوزير وزير الصناعة لتكليفه إدارة لشركتي وبريات سمنود وغزل المحلة، باعتباره المسئول عن التنمية الصناعية.