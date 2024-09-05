مستقبل وطن: استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ثمن المستشار محمد حمودة، أمين مساعد أمانة الشئون القانونية بحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة والقيادي بمستقبل وطن، قرار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل 151 متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وذلك استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

وأشار حموده: إلى استمرار الإفراج عن المحبوسين احتياطيا يعكس الاستجابة لتوصيات الحوار الوطني ونجاحه ويعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لافتا إلي أن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة لهم لتعديل سلوكهم والسير في الطريق،

وقال: إن الإفراجات المتتالية هي خطوة جادة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان، وحرص القيادة السياسية على استكمال بناء الجمهورية الجديدة، وأن الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، يستهدف بناء مجتمع سليم متوزارن يتسم بالعدالة والتسامح، مؤكدًا أن القرار عزز مناخ الثقة في الحوار الوطني، ويؤكد حرص القيادة السياسية على استمرار حالة الحوار، ويفتح المجال أمام جميع المواطنين للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة.