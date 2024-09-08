رفض ضم لاعب نادى بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى إلى الأهلى

رفض مسئولو النادى الأهلي فكرة ضم مصطفى أشرف لاعب نادى بوروسيا مونشنجلادباخ الألمانى، ورغم بحث إدارة القلعة الحمراء عن صفقات محلية إلا أنها رفضت فكرة التعاقد مع اللاعب المصرى المحترف فى ألمانيا لأسباب فنية.

ومن ناحية أخرى، حصل المدير الفنى للنادى الأهلى، السويسري مارسيل كولر، على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكينى مؤخرًا فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجارى بكينيا، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتى يحمل النادىالأهلي لقبها، وينوى كولر استكشاف المنافس الكينى جيدًا قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.