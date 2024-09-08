نظرًا لطول مدة الطيران.. «الفراعنة» يكتفى بمران وحيد فى بوتسوانا

أجبرت ظروف الطيران ومدة السفر منتخب مصر الأول على إلغاء مران اليوم «الأحد»، استعدادا لمواجهة بوتسوانا، فى مباراة الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025، حيث تستغرق مدة السفر 9 ساعات.

ويخوض المنتخب الوطني مرانه الوحيد فى بوتسوانا غدا «الاثنين»، فى الرابعة عصرا «نفس موعد إقامى المباراة»، على استاد «أوبيد إيتانى شيلومى» بمدينة فرانسيس تاون ملعب اللقاء المرتقب.

وأدى منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، مرانا صباحيا أخيرًا على ملعب استاد القاهرة الدولى قبل السفر إلى بوتسوانا، استعدادًا لخوض مباراة «الثلاثاء» المقبل، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وتقام المباراة على ملعب «فرانسيتون» فى بوتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، ومن المتوقع أن تمتلئ المدرجات فى مباراة «الثلاثاء» لتشجيع أصحاب الأرض.

وخسرت بوتسوانا بهدف نظيف فى الجولة الأولى أمام موريتانيا فى المباراة التى جرت بينهما أمس «السبت»، وتسعى للتعويض أمام منتخب مصر لاسيما أن المباراة تقام على أرضها.