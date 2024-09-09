” الإسكان”: تنفيذ “المرحلة الثانية” من روافع المياه ومحطة التنقية لحل مشكلات انقطاع المياه بالقاهرة الجديدة

فى إطار خطة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لحل مشكلات انقطاع المياه بصورة جذرية فى مدينة القاهرة الجديدة، ووفقا لإجراءات جهاز المدينة نحو تدعيم ، وتطوير منظومة المياه بالمدينة، والعمل على توفير احتياجات السادة السكان من كميات المياه العذبة (بالمرحلة الحالية والمستقبلية ) فسيتم تنفيذ المرحلة الثانية من روافع المياه ومحطة التنقية، وربطها على الخط الناقل للمياه بطاقة اضافية 500 ألف متر مكعب يوميا من المأخذ الرئيسى من المعادى وحتى محطة تنقية مياه القاهرة الجديدة، الأمر الذي يستلزم قطع المياه عن المناطق التالية بالمدينة خلال فترة التنفيذ:ـ( الامتداد الشرقي بأكمله – الرحاب 2 – دار مصر القرنفل – اللوتس – المستثمرين الشمالية والجنوبية – النرجس – القطاع الثالث والرابع بمركزالمدينة – جاردينيا- المنطقة الصناعية – الأندلس ” دار مصر- سكن مصر – جنة “)، وذلك من الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 14-9-2024وحتى الساعة السابعة مساء يوم الثلاثاء الموافق 17-9-2024.

صرح بذلك عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز المدينة، مضيفا: سيتم استغلال وقت انقطاع المياه في تنفيذ جزء من خطة الإحلال والتجديد لبعض المحابس بالمناطق المتأثرة، وبالتالى نرجو من جميع السكان اتخاذ الإجراءات الاحتياطية، وفى حالة احتياج سيارة المياه العذبة للمناطق المتأثرة بالأعمال يمكن الاتصال على الخط الساخن 15100.