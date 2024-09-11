84% نسبة البطالة من حملة المؤهلات «المركزي للإحصاء»: 2 مليون عاطل فى الربع الثانى من العام الحالى

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن أن عدد المتعطلين بلغ 2.058 مليون بنسبة 6.5 ٪ من إجمالي قوة العمل البالغة 31.4 مليون عامل، فى الربع الثانى من العام الحالى، وبلغت نسبة البطالة بين الذكور و17.3٪، وبين الإناث. وبلغ معدل البطالة فى الحضر10% بينما فى الريف 3.8%.

وبحسب الفئة العمرية بلغت نسبة البطالة 7.4% لإجمالي الفئة العمرية من 1 إلى 19 سنة، و30% للفئة العمرية من 20 إلى24 سنة، و26 % الفئة العمرية من 25 إلى29 سنة، و35.8% للفئة العمرية من 30 إلى 64 سنة.

فيما بلغت نسبة البطالة من حملة المؤهلات 84.1% خلال الربع الثانى من العام الجاري، حيث بلغت نسبة البطالة 15.9 % للحاصلين على تعليم أقل من المتوسط، و39.3% للحاصلين على المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و44.8% للحاصلين على المؤهلات الجامعية وما فوقها.