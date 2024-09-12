وزارة العمل: ختام مشروع دعم إدماج النوع الإجتماعي في مجال العمل بالمنوفية

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، أن الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة شاركت في حفل ختام مشروع دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل بمركز تلا بمحافظة المنوفية ، والذي تنفذه الإدارة العامة ، فى 4 محافظات ، وهى الشرقية ، والإسماعيلية ، والمنوفية ، والسويس بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ، حيث جرى خلاله تدريب أكثر من ٧٠ سيدة من مركز تلا على حرف ( التطريز – السجاد النصف آلي – المصنوعات الخشبية) ، كما تضمن المشروع تقديم محاضرات حول المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وعدم التمييز ، وكيفية تمكين المرأة إقتصادياً ، والخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات ، والبرامج التدريبية والخدمات المستحدثة في مجال ريادة الأعمال ومنها دورات ريادة الأعمال ، فضلاً عن توجيه الشباب للمشروعات المناسبة له في محيطه ، كما يستهدف المشروع المرأة المعيلة من سن 18 :55 عام ، لتمكينها إقتصادياً ورعايتها اجتماعياً وصحياً ، والتدريب على مهن جديدة للمرأة ، وذلك فى إطار حرص وزارة العمل على تمكين المرأة اقتصادياً وتعزيز مشاركتها في سوق العمل ، وجهود المديرية لتدريب وتأهيل الفتيات على المهن التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظة وتنفيذ خطة التمكين الإقتصادى للمرأة للحصول على فرص عمل لائقة تساهم فى تحسين مستويات معيشتها وأسرها ..

واوضحت الوزارة فى بيانها ، أن ذلك المشروع ياتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران للإدارات والمديريات ، بالعمل على تنمية مهارات الشباب والعمال ،وفقاً للتطورات والاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ، وتحفيز الشباب للإستفادة من خدمات الوزارة في هذا الشأن، وتطوير منظومة التدريب المهني خاصة في المجالات الفنية تماشيًا مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته فى هذا المجال ، فضلاً عن تفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، من أجل القيام بمهامها المنوطة بها من خلال ورش عمل وندوات توعوية تقوم بالتوعية بالقضايا الخاصة التي تهم المرأة بالتعاون مع العديد من الجهات ، والعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية للمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا ، وتشجيعها على المشاركة بفاعلية ، وأفادت الدكتورة شيرين عبد الحي مدير الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل ان المشروع يهدف الي اكساب المراه المعيله والتي لديها اطفال منخرطين في سوق العمل المهارات اللازمة من اجل تعزيز مشاركتها في سوق العمل وتمكينها اقتصاديا ، وان اهتمام القيادة السياسية بالمراة من أولويات برنامج عمل الحكومة في ٢٠٢٤ ، ويتضح ذلك من خلال إطلاق المشروع القومي بداية جديدة .

وأكد عماد سعيد مدير مديرية العمل بالمنوفية فى كلمته خلال الفعاليات والتي شجع خلالها المتدربات اللاتي اختتمت برامج التدريب المهنى على مهن خياطة المفروشات والسجاد النصف الي والاركت والتطريز اليدوي ، وشارك في الحفل كريستينا إبراهيم مدير الرعاية بالمديرية ومسؤولة المرأة ، وإيمان محمد باحث بالإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة ، واميمه عبد الحليم ، ومني زين العابدين وكيل مديرية البحيرة ، كما شارك في الاحتفالية ممثل من جهاز تنمية المشروعات والذى أجرى حديث مع المتدربات ناقش خلاله كيفية عمل مشروعات صغيرة، وشاركت أيضاً شيماء خضير مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنوفية والذى قدمت محاضرة حول رفع وعي المتدربات بالخدمات التي يقوم بها المجلس لتقديم المساعدة لهن ، كما جرى تسليم 10 ماكينات خياطة للمتدربات الأوائل للبدء في مشروع صغير يعمل علي رفع مستوي المعيشة والنهوض بالأسرة المصرية ، وتوزيع مخرجات البرنامج وشهادات اجتياز التدريب على باقي المتدربات خريجات المشروع ..