وزارة العمل: ندوة للتوعية حول أحكام قانون العمل بالقليوبية

نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ندوة توعوية ، تحت عنوان : ” قانون العمل والقوانين ذات الصلة واخر المستجدات فى القرارات الوزارية الخاصة بتشغيل النساء والتمكين الاقتصادي للمرأة” ، بشركة انطونى للملابس بشبرا ، وذلك بحضور إدارات HR manager فى 14 منشأة بمنطقة عمل شبرا ، الندوة تناولت مناقشة عدة موضوعات منها : أهم حقوق وواجبات المرأة وفقا للمعايير الوطنية في الدستور والقانون ، والقرارات الوزارية التى تساعد على تحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، كما تناولت الندوة دور وزارة العمل في تعزيز دور المرأة فى العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص دون تمييز لكى تتمكن من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل ، إلى جانب شرح مفسر لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وأهم القرارات الوزارية المنظمة له ، يأتى ذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة للتوعية والتثقيف حول أحكام القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والحقوق والواجبات التى أقرها القانون لطرفي العملية الإنتاجية وتعزيز العلاقات بين العمال وأصحاب العمل بما يؤدى إلى زيادة الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر ..

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود التى تقوم بها المديرية تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للمديريات بالمحافظات ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ،وأهمية دور مديريات العمل ،في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوزان، بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات،في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المُستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري ،الذي يحظى باهتمام القيادة السياسية ،بتوفير حياة كريمة له ،وخدمات حقيقية على أرض الواقع ، وأضافت مدير المديرية أن الندوة شارك فيها الدكتوره دعاء احمد مدير اداره المراه و الطفل ورئيس وحده المساواه بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمراه ، والشيماء جمال مدير مكتب تفتيش وعلاقات عمل شبرا الخيمه ، وفي ختام اللقاء قدم الحضور الشكر لوزارة العمل لما تقدمه المديريات والأجهزة التابعة لها داخل المنشآت من دور توعوي يساهم في تعزيز علاقات العمل بين طرفي الانتاج من أصحاب أعمال وعمال وتوفير مناخ عمل آمن ، مع الاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها عنصر اساسي من عناصر التنمية للمجتمع ، تحت إشراف تنفيذى من مدير المديرية ، وفوزى صابر وكيل مديرية العمل ..