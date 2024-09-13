نقيب المهندسين: “من الشباب للشباب” مبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والخبرات العملية بسوق العمل

التقى طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، محمد الهواري- رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة ألترا للصناعات الهندسية، يأتي اللقاء ضمن خطة النقابة العامة للمهندسين لتدريب وتأهيل شباب المهندسين وحديثي التخرج لمتطلبات سوق العمل. حضر اللقاء المهندس محمد الواضح- عضو المجلس الأعلى- رئيس لجنة الشباب والتواصل الطلابي بنقابة المهندسين المصرية، والمهندس محمد ثروت- وكيل لجنة المعامل الهندسية بالنقابة- عضو لجنة الشباب والتواصل الطلابي.

خلال اللقاء تم الاتفاق على تنفيذ دورة تدريبية لمدة ستة أشهر وفقًا للحلول الهندسية المختلفة التي تقدمها الشركة، بهدف توفير فرص عمل للمميزين من شباب المهندسين المتدربين، على أن يتم اختيار عدد من المتدربين الذين أثبتوا كفاءة للتعيين بالشركة.

كما رحب محمد الهواري بمشاركة الشركة في مبادرة “من الشباب للشباب” التي تقدمها لجنة الشباب والتواصل الطلابي بالنقابة العامة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية والخبرات العملية بسوق العمل، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لمصانع الشركة ومواقعها بالمشروعات القومية المختلفة، إضافة إلى مشاركة الشركة في ملتقى الابتكارات ومشروعات التخرج والذي ستنظمه لجنة الشباب في الحرم اليوناني بمقر الجامعة الأمريكية بميدان التحرير خلال النصف الثاني من الشهر الجاري.