“سويلم ” يلتقى بمزارعي القليوبية لتقييم الموسم الصيفى على أرض الواقع

فى إطار جولاته الميدانية بالمحافظات. قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اليوم الجمعة الموافق ١٣ سبتمبر ٢٠٢٤ بزيارة لمحافظة القليوبية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة وخلال الزيارة تفقد سويلم حالة المياه بترعة الباسوسية وفروعها جنابية الباسوسية بمركز القناطر ، وترعة السيسى بمركز طوخ .

وقد وجه الدكتور سويلم بسرعة إتخاذ إجراءات الحفاظ علي قطاع ترعة الباسوسية ، والتأكيد علي مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع العمل عن طريق صنادل للحفاظ على القطاع المائي للترعة ، مع رفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فورى ، مع عمل سور أمام الكتلة السكنية بالكيلو ١٣.٥٠ علي ترعة جنابية الباسوسية ، مع مراجعة موقف مآخذ وفتحات الري ومصادر ريها سواء من ترعة الباسوسية أو ترعة جنابية الباسوسية .

والتقى سويلم بعدد من المنتفعين وأعضاء رابطة ترعة جنابية الباسوسية إحدى الترع الفرعية الآخذة من ترعة الباسوسية، مشيدا بدور الرابطة فى التعامل بفاعلية مع إدارة المياه على الترعة ، مؤكدا على دور الروابط فى متابعة تطبيق المناوبات والتأكيد على أن تطهير المساقي الخصوصية هو مسئولية المنتفعين أنفسهم و روابط مستخدمي المياه بالتنسيق مع وزارة الزراعة .

كما وجه بقيام المركز القومى لبحوث المياه بعمل دراسة شاملة للمنطقة بالكامل تتضمن مغذيات ترعة الباسوسية وفروعها ، لحل المشكلة الواقعة بين نطاقي قريتي بهاده والبرادعى بمركز القناطر الخيرية بالقليوبية وكذلك وجه مصلحة الرى وهيئة الصرف بمراجعة موقف تنفيذ وجودة تطهيرات الترع والمصارف بالإدارات العامة لرى وصرف القليوبية والإفادة بشكل عاجل بتقرير مصور فى هذا الشأن .

كما تفقد الدكتور سويلم مزارع البساتين بزمام ترعة السيسى ، مشيدا بدور التوجيه المائي فى تعريف المزارعين بفوائد التحول للرى الحديث ، والتأكيد على دور روابط مستخدمى المياه فى تطهير المساقى وتأكيد إلتزام المزارعين بمناوبات الرى ، مع التوجيه بإصلاح البوابات الواقعة على الترعة لتعزيز التحكم في عملية إدارة المياه .

ووجه سويلم حيال ترعة الحيانية وترعة كومبتيل ” الحصة” بدراسة منظومة الري ورفع كفاءتها بهما ، والتنسيق بين ادارة التوجيه المائي وإدارة الري لتطهير المساقي الخاصة بالمنطقة من خلال المنتفعين وعلي نفقتهم وبالتنسيق مع أجهزة الزراعة أعمالا لمواد القانون الصادرة بهذا الشأن.

واكد علي أن نظام التطوير المطبق الذي اعتمدته الوزارة حالياً هو نقطة الرفع الواحدة والسمادة والفلاتر المشتركة بين المزارعين؛ كما وجه بسرعة التطهير أمام الصاولات على ترع السيسي والباسوسية وكومبتيل والحياني والسبيل.