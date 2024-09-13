الاهلى يجهز أشرف دارى لمواجهة السوبر الأفريقى أمام الزمالك

على قدم وساق، يقوم الجهاز الطبى للنادى الاهلى بقيادة الدكتور أحمد جاب الله، مدافع الفريق، اللاعب المغربى أشرف دارى، لمواجهة الزمالك ب

فى السوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادى الأهلى، إن الأشعة التى أجراها أشرف دارى، لاعب الفريق، أثبتت تعرضه لجزع في كاحل القدم.

وكان أشرف دارى قد تعرض للإصابة خلال وجوده مع المنتخب المغربى، في فترة الأجندة الدولية لشهر سبتمبر ليتأكد غيابه عن مباراتى الاهلى أمام جورماهيا الكينى بدور الـ”32″ لدورى أبطال أفريقيا.