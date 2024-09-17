” مجدي حسن ” يشارك في يوم التفوق السنوي لأبناء الأطباء البيطريين بسوهاج

شارك الدكتور مجدي حسن نقيب عام الأطباء البيطريين، في حفل نقابة الأطباء البيطريين بسوهاج، الخاص بيوم التفوق السنوي لأبناء الأطباء البيطريين المتفوقين في الشهادات ( الإبتدائية – الإعدادية – الثانوية) والأطباء البيطريين الزملاء الحاصلين علي درجتي الماجستير والدكتوراه والذي نظمته نقابة الاطباء البيطريين بسوهاج برئاسة الدكتور خالد عبداللطيف نقيب الأطباء البيطريين بسوهاج وأعضاء المجلس الموقر في نادي اتحاد المهن الطبية.

وحرص على لقاء الأطباء البيطريين بالمحافظة و مناقشة وتوضيح كافة الأسئلة والاستفسارات المطروحة حول ملفات التعيينات ومزاولة المهنة وأيضاً ملف التأمين الصحي للأطباء البيطريين.

وشهد الحفل تكريم مميز لرموز المهنه من الأطباء البيطريين والأطباء الحاصلين على درجتي الماجيستير والدكتوراة، كما تم تكريم أبناء الاطباء البيطريين المتفوقين بالمحافظة