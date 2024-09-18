حزب العدل يدين الجريمة السيبرانية الإسرائيلية ضد لبنان

أدان حزب العدل بأشد العبارات الهجوم السيبراني الذي نفذه الاحتلال الإسرائيلي بحق لبنان وأدى لمقتل وإصابة المئات غالبيتهم من المدنيين اللبنانيين عن طريق تفجير أجهزة الاتصال اللاسلكية.

وقال الحزب: إن مثل تلك الجرائم التي تصنفها القوانين الدولية ضمن جرائم الحرب، لا يجب أن تمر دون حساب أو وقفة دولية لمنع تكرارها حفاظا على حياة المدنيين التي هي مصونة وقت الحروب وتهديدها جريمة حرب ضد الإنسانية.

وكرر حزب العدل مطالبته بوجوب تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته، المسئولية، تجاه ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، ومحاولاته المتكررة لإشعال المنطقة في صراع قد لا يمكن السيطرة عليه حال نشوبه.

مؤكدًا أن الحل النهائي للصراع في الشرق الأوسط هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.