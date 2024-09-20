اتحاد الكرة: نفاضل بين الأجنبى والمصرى للجنة الحكام وشيتوس مستمر مع الشباب

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومى، تفاصيل اجتماع مساء أمس «الخميس»، وسر تأجيل الإعلان عن اسم رئيس لجنة الحكام إلى وقت لاحق.

وقال إيهاب الكومى فى تصريحات مُتلفزة: «محمد فاروق هو المشرف على لجنة الحكام حاليا ويعمل على اختبارات الحكام على مستوى الجمهورية، وفضلنا التمهل فى اختيار رئيس لجنة الحكام سواء كان مصرياً أو أجنبيا لابد أن يستطيع أن يقدم إضافة للحكام.

وأضاف الكومى: «لدينا العديد من الخيارات، هناك أكثر من مرشح مصري وأكثر من مرشح أجنبي والأسبوع القادم سنتوصل لرئيس اللجنة ونعلن عنه».

وواصل الكومى حديثه فيما يخص تطبيق اللائحة على النادى الأهلى بعد انسحابه من بطولة كأس مصر بالنسخة الماضية، قائلًا: «تواصلت مع ثروت سويلم وأكد أنه مع احترام اللوائح ولكن تصريحه تم تفسيره بشكل خاطئ ولكنه كان ينوه فقط إلى قيمة الأهلى والزمالك التسويقية، والأهلى سباق فى تنفيذ اللوائح.

واختتم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إيهاب الكومى تصريحاته، قائلًا: «اذا تم الاستقرار على رئيس لجنة حكام أجنبى، سيكون من أوروبا وليس حكمًا عربيًا، اذا كان عربيًا سيكون مصريًا ولدينا الكثير من الكفاءات، الشهر القادم سنعقد جمعية عمومية للدعوة لانتخابات اتحاد الكرة ووائل رياض مستمر مع منتخب الشباب».