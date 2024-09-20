حلمى طولان يكشف كواليس فشل تدريب الإسماعيلى

كشف نجم نادى الزمالك السابق حلمى طولان، عن كواليس فشل توليه قيادة فريق نادى الإسماعيلى، قائلًا فى تصريحات مُتلفزة: «نصر أبو الحسن ومحسن عبد المسيح وعلى أبو جريشة تحدثوا معى، وعرضوا ظروف نادى الإسماعيلى أمامى سواء مشاكل وأزمات القيد وعدد اللاعبين المتواجدين فى الفريق».

وتابع حلمى طولان: «لم اعتذر عن قيادة الإسماعيلى بل تحدثت مع رئيس النادى وقولت له ضع يدك فى يدى لأن المهمة صعبة للغاية بل مستحيلة، وهو قبل التحدى، وكنت على أتم الاستعداد لقبول المهمة».

وواصل حلمى طولان: «لم أطلب الحصول على 3 مليون جنيه مقدم تعاقد، وهناك انقسام فى المجلس، والغالبية كان تريد قدومى».

وأختتم نجم نادى الزمالك السابق حلمى طولان تصريحاته قائلًا: «نصر أبو الحسن وأمين الصندوق هما الذين ابعدونى عن الإسماعيلى، ورئيس النادى يرغب فى تعيين مارك فوتا».