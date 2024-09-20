كريم الدبيس يضغط للخروج معارًا.. ويطلب حسم مصيره فى الأهلى

طلب ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى كريم الدبيس، خروجه للإعارة عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية إلى أحد الأندية المحلية، وذلك فى ظل صعوبة حصوله على فرصة للمشاركة مع الفريق فى ظل اعتماد المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، على الثنائى يحيى عطية الله وعمر كمال فى قيادة الجبهة اليسرى.

ويرى اللاعب كريم الدبيس أنه سيواجه صعوبة في الحصول على فرصة المشاركة من كولر، فى ظل استمرار تهميشه من قبل الجهاز الفنى وخروجه من الحسابات الفنية تماما واستبعاده من قائمة المباريات الرسمية.