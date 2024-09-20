الأهلى يختتم تدريباته استعدادًا للقاء جورماهيا الكينى فى دورى أبطال أفريقيا

يختتم اليوم «الجمعة» الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، استعداداته لخوض مباراته أمام جورماهيا الكينى فى السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، غدًا «السبت»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى إياب دور الـ«32» لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان فريق النادى الأهلى، قد فاز على جورماهيا الكينى بثلاثية نظيفة، فى مباراة الذهاب بالعاصمة نيروبى، سجل ثلاثية الأهلى بيرسى تاو «هدفين» ورامى ربيعة هدف.

ويمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025، بدءًا من دور المجموعات من خلال قنوات قناة أون تايم سبورت، والتى ستذيع المباراة واحتفالات تتويج فريق الأهلى بدرع الدوري.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية، وأعلن الـ«كاف» استثناء فريق النادى الأهلى من خوض المراحل التمهيدية من دورى أبطال إفريقيا للنسخة الحالية.