.. وبيراميدز والجيش الراوندى وجهًا لوجه فى دورى أبطال أفريقيا

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الرواندى فى المباراة المثيرة فى دور الـ«32» لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى ستقام بينهما فى تمام التاسعة مساء غدٍ «السبت»، على ملعب استاد الدفاع الجوى.

كانت مباراة الذهاب بين بيراميدز والجيش الراواندي قد انتهت بالتعادل الإيجابى 1-1 فى المباراة التي أقيمت بينهم بالعاصمة الرواندية كيجالى.

ويسعى بيراميدز بقيادة الكرواتى كورنسيلاف يورتشيتش، لحسم التأهل لدور المجموعات فى مباراة العودة بالقاهرة دون الدخول فى حسابات أخري.

يدخل فريق بيراميدز البطولة هذه النسخة ولديه دوافع كبيرة من أجل الفوز بأول ألقابه القارية، خاصة بعد التدعيمات الكبيرة التى قام بها في فترة الانتقالات الجارية حاليًا فى مصر.

كما سيعوّل بيراميدز على الخبرات الكبيرة من لاعبيه فى الفريق على رأسهم رمضان صبحى وشريف إكرامى وإبراهيم عادل.