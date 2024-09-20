الزمالك يستهدف التأهل لدور المجموعات أمام الشرطة الكينى بالكونفدرالية

فى الثامنة مساء اليوم «الجمعة»، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره الشرطة الكينى، على ملعب استاد القاهرة الدولى فى لقاء يبحث فيه الأبيض عن الفوز والتأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وينوى المدير الفنر لكرة القدم بنادى الزمالك جوزيه جوميز، أن يبدأ مباراة الليلة بالتشكيل التالى: حراسة المرمى: محمد صبحى – خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر – خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر – خط الهجوم: مصطفى شلبى، سيف الجزيرى، أحمد مصطفى «زيزو».

وطالب جوميز اللاعبين بتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

كانت مباراة الذهاب التى جمعت الزمالك مع الشرطة الكينى فى إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية قد أنتهت بفوز ثمين للفريق الأبيض بهدف نظيف أحرزه عبد الله السعيد.