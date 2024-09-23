الـ”فيفا”: شخصية البطل تضع الأهلى فى منافسة مستمرة مع ريال مدريد

سلط الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ”فيفا”، الضوء على التحديات الجديدة التى تواجه الأهلى فى الموسم الجارى مع مشاركته فى بطولتين عالميتين تابعتين للـ”فيفا”، وهما كأس القارات للأندية وكأس العالم للأندية بنظامها الجديد.

وسيلعب الأهلى أمام العين الإماراتى يوم 29 أكتوبر في الدور التمهيدى الثانى للنسخة الأولى من كأس القارات، فيما تأهل للنسخة الأولى من كأس العالم للأندية التى ستقام كل أربعة أعوام اعتبارًا من البطولة التى ستقام صيف العام المقبل 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الـ”فيفا” فى تقرير مطول عبر موقعه الرسمى: “في مصر، لا يتوقف طموح الأهلى على مر السنوات، على الرغم من خزانة ألقابه التى تكتظ بالألقاب المحلية والقارية، إلا أنه بمجرد التتويج ببطولة، يبدأ فى البحث عن التى تليها، وربما هو السر وراء العقلية الانتصارية للمارد الأحمر، وقدرته الدائمة على تحقيق النجاحات عبر العصور”.

وأشار التقرير إلى أن الأهلى استعاد أيضا الهيمنة المحلية بفوزه بلقب الدورى فى آخر موسمين ليرفع رصيده إلى 44 لقبا مقابل 14 لمنافسه التقليدي الزمالك، مضيفا: “ومن أصل 22 موسما، حقق الأهلى لقب الدورى 15 مرة، مقابل 6 ألقاب للزمالك، ولقب وحيد للإسماعيلى”.

وأرجع الـ”فيفا” سيطرة الأهلى على أفريقيا لعدة عوامل منها التاريخ العريق والشعبية الجماهيرية الجارفة، والبنية التحتية المتطورة والاستقرار الإداري، الذى يمنحه الاستمرارية مهما تغيرت أسماء المسؤولين، هذا بخلاف القدرة على التعاقد مع أفضل اللاعبين والمدربين.

وأختتم الـ”فيفا” بيانه: “كل هذه العوامل جعلت من الأهلى قوة لا يستهان بها، بخلاف ما يتردد فى الأوساط الجماهيرية (شخصية البطل) التى تمنح الفريق الفوز حتى فى الأوقات التى يبدو فيها الأقل حظا، وكذلك الفوز أكثر من مرة بأهداف في توقيتات قاتلة وسط ظروف صعبة للغاية، مما أكسب الأهلى صلابة ذهنية تنتقل من جيل إلى جيل”.