فى مباراته أمام العين الإماراتى.. الأهلى يطلب السعة الكاملة لاستاد القاهرة

بحث النادى الأهلى خلال الساعات الماضية، بدء الاتصالات بين إدارة المارد الأحمر والجهات المعنية، من أجل التنسيق بشأن مباراة العين الإماراتى بكأس “إنتركونتينينتال”، خاصة فيما يتعلق بالحضور الجماهيرى، بعدما تلقى مسئولو النادى اتصالات من نظرائهم فى الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ “فيفا” بضرورة حضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة الدولى خلال هذه المباراة المرتقبة.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي باستاد القاهرة الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل.

وأصبحت بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 تحل محل كأس العالم للأندية، وتجمع بين أبطال القارات الست الحاصلين على بطولات دوري الأبطال.

ويقام الكلاسيكو العربى بين الأهلى والعين، ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفى كأس التحدى، يواجه الفائز من مباراة الأهلى والعين الفائز فى ديربى الأمريكيتين، في٣ دور يعادل ما قبل نهائى كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.