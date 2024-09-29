وزارة العمل: ندوة توعوية تحت شعار “سلامتك تهمنا” وحماية العمال داخل بيئة العمل بالبحر الأحمر

نظمت مديرية العمل بمحافظة البحر الأحمر ، ندوة للتوعية فى إطار فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” ، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت ، وذلك بفندق موفنبيك الجونة بمدينة الغردقة ، بحضور عدد من مسئولى مجموعة فنادق بالغردقة ، وكذلك عدد من العاملين بتلك الفنادق ، ومجموعة من المقاولين ، تناولت الفعاليات تقديم عدة محاضرات علمية حول مخاطر الحريق والمخاطر البيولوجية، وتشريعات السلامة والصحة المهنية ، وأهداف السلامة ، وخطط الطوارئ ، وتشكيل لجان السلامة والصحة المهنية ، والجهاز الوظيفي للسلامة والصحة المهنية ، والمخاطر الكيميائية وكيفية التعامل معها والمواد القابلة للاشتعال،والمواد القابلة للانفجار والحد الادني للاشتعال، يأتى ذلك ضمن أنشطة المديرية المكثفة فى مجال نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى بيئة العمل وأهمية توعية العاملين بالمنشآت ، كبداية جديدة لبناء الإنسان المصري ، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ..

وأوضح أشرف عبد الحميد مدير مديرية العمل بالبحر الأحمر ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات ، بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات: التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة، وتنظيم ندوات توعوية ،تحت شعار “سلامتك تهمنا”،بالتنسيق مع القطاع الخاص،وذلك في مجالات نشر ثقافة “السلامة والصحة المهنية” للحفاظ على صحة العامل ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتحقيق بيئة عمل لائقة وصحية ، وأضاف مدير المديرية ، أن الجهود ما زالت مستمرة نحو نشر وتعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية بين مختلف العاملين بالمنشآت والقطاعات الإنتاجية والاستثمارية، وذلك بغرض حمايتهم والحفاظ على المنشآت من المخاطر المختلفة و المحتمل وقوعها داخل بيئة العمل ، وحاضر فى المبادرة مها خير مديرة إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ، ومحمد رفعت مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالغردقة، وداليا حمتو مفتشة السلامة والصحة المهنية بالادارة، وعدد من اخصائيين وفنيين السلامة والصحة المهنية.