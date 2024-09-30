رسمياً.. محمد رمضان مديرا رياضيا بالنادى الأهلى

عقدت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى اجتماعًا بعد ظهر اليوم، بحضور رئيس اللجنة مختار مختار، وزكريا ناصف ومحمد رمضان عضوا اللجنة، وحسام غالى عضو المجلس واللجنة.

وتم استدعاء المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة سامى قمصان، للاستماع إلى رؤيته بخصوص العديد من الأمور الخاصة بالفريق.

وبعد مناقشات وتقييم كامل للمرحلة السابقة، والترتيب للفترة القادمة، بما يخدم منظومة العمل، قررت اللجنة تعيين محمد رمضان مديرًا رياضيًّا، وله اختصاصات مدير الكرة، وفى الوقت نفسه مشرفًا على إدارة الإسكاوتنج وإدارة التعاقدات، لمعاونة الجهاز الفنى وتوفير احتياجاته على النحو الأمثل.

فيما أكدت اللجنة على تقديرها الكامل لما بذله الكابتن سامى قمصان من جهد كبير للقيام بالمهام الإدارية خلال الفترة الماضية بجانب عمله الأساسي مدربًا عامًّا للفريق .

وحرص محمد رمضان على الاجتماع مع الكابتن سامى قمصان لترتيب كل الملفات والاستعداد للمرحلة المقبلة.