“قوتنا× سياستنا” ندوة تثقيفية تنظمها الشباب والرياضة بالقليوبية ضمن فاعليات مبادرة بداية

شهد الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية ، فعاليات الندوة التثقيفية قوتنا× سياستنا ضمن خطة ادارة البرلمان والتعليم المدنى بالمديرية للاحتفال بانتصارات أكتوبر بالتعاون مع المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها ، والتى أقيمت تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وتوجيهات ايمان عبدالجابر رئيس الادارة المركزية للتعليم المدنى ومتابعة راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة ، و إشراف الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى بمشاركة 150 مشارك من أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ وأعضاء برلمان الشباب وطلاب المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها

بدأ اللقاء بالسلام الوطني ثم افتتح اللقاء بكلمة الدكتور وليد الفرماوى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، الذى رحب بالساده الحضور و المحاضرين، الدكتور محمد حجازي استاذ العلوم السياسية بجامعه القاهرة ، محمود نجيب إستشاري تدريب بوزارة الشباب والرياضة والدكتور تامر الشحات استاذ دكتور بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببنها ، عبدالله شعبان مدير ادارة البرلمان السابق بالمديرية واعرب عن سعادته وامتنانه عن انجازات وبرامج الادارة ، مشيرا الى الجهد الذى تبذله وزارة الشباب والرياضة فى مجال التثقيف السياسي وفقا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بهدف رفع الوعى لدى النشئ والشباب والتعريف بقضايا الوطن وتوضيح الجهود والانجازات التى تحققها الدولة المصرية لتعزيز الانتماء وحب الوطن .

وخلال الفعاليات تناول الدكتور محمد حجازي الحديث عن مفهوم السياسية الخارجية ، مفهوم الدبلوماسية وثوابت السياسية الخارجية المصريه، التحديات الجيوسياسية

و أمن الحدود والتهديدات الجيوسياسية وخطورة قرار الحرب واهمية دور الدبلوماسية المصرية فى مواجهة التحديات المختلفة

وعلى جانب آخر تناول المحاضر محمود نجيب عرض انجازات مجلس النواب والشيوخ من تشريعات وقرارات لدعم سياسية الدولة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين

واختتم اللقاء بمحاضرة الدكتور تامر الشحات بعرض انجازات الدولة المصرية المتنوعه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي فى العديد من الملفات والمشروعات القومية ومنها المشروع القومي للإسكان ، مشروع تنمية محور قناة السويس، مشروعات شبكة الطرق ، مشروع التأمين الصحي الشامل ، مشروع العاصمة الادارية الجديدة ، مشروع تطوير شبكة السكك الحديدية ، مشروع توسيع شبكة مترو الاتفاق، مشروع الرمال السوداء ، مشروع القطار الكهربائي ومشروع تطوير المناطق العشوائية ومحطة الضبعة النووية.

جدير بالذكر ان مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اعدت برنامجا مكثفا ومتنوعا من الانشطة والفعاليات فى مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية*بداية جديدة لبناء الانسان* وتأتى تلك الفعاليات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية ، وتوجيهات الدكتور وليد الفرماوي مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية.