محمد صلاح.. ملك منطقة الجزاء فى الدورى الإنجليزى

انفرد مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، النجم المصري محمد صلاح، برقم استثنائى داخل منطقة الجزاء هذا الموسم، وبحسب ما ذكرته صفحة «Anthing Liverpool» أن صلاح بات أكثر من لمس الكرة داخل منطقة الجزاء فى الدورى الإنجليزى الممتاز الـ«بريميرليج» هذا الموسم.

ولمس صلاح الكرة 68 مرة هذا الموسم داخل المنطقة بفارق 16 لمسة عن أقرب ملاحقيه بوكايو ساكا جناح أرسنال، والويلزى برينان جونسون لاعب توتنهام هوتسبير.

وحل بالترتيب الرابع فى تلك القائمة برصيد 49 لمسة النرويجى إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتى وصاحب الـ10 أهداف فى صدارة جدول ترتيب هدافى الدورى الإنجليزى، وبفارق لمسة واحدة عن هالاند ظهر اسم ديان كولوفسكى الجناح السويدى للسبيرز.

يذكر أن محمد صلاح سجل 4 أهداف وصنع مثلها خلال الجولات الست الأولى من عمر الدورى الإنجليزى الممتاز، كما أن لمسات وأهداف والتمريرات الحاسمة لصلاح قادت ليفربول لتصدر جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة أمام مانشستر سيتى الثانى.