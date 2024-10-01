الـ«فيفا» يُحدد موعد إرسال قائمة الأهلى النهائية لمواجهة العين فى كأس القارات

حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم الـ«فيفا»، الموعد النهائى لإرسال قائمة فريق النادى الأهلى لمواجهة العين الإماراتى فى ربع نهائى كأس القارات للأندية «إنتركونتيننتال 2024».

ويستضيف «المارد الأحمر» المُتوج بدورى أبطال أفريقيا، نظيره الزعيم بطل آسيا على ملعب استاد القاهرة الدولى يوم 29 أكتوبر المقبل، فى منافسة مصرية إماراتية.

وكشف تقارير إعلامية، عن إرسال الـ«فيفا» خطابًا للنادى الأهلى بشأن الموعد الأخير لإرسال قائمته لـ«المباراة القارية»، على أن يكون منتصف شهر أكتوبر الجارى، هو موعد إرسال حامل لقب أبطال أفريقيا قائمته لمواجهة بطل آسيا.

ويحق للنادى الأهلى إجراء تغييرات فى القائمة أو استبدال أى لاعب، وذلك قبل اطلاق المباراة بـ24 ساعة، لكن ذلك التغيير والاستبدال من لاعبى القائمة الأولى.

وتأهل الفريق الإماراتى إلى ربع النهائى لمواجهة الأهلى، بعد اكتساح أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى الدور الأول، بسداسية مقابل هدفين على ملعب استاد «هزاع بن زايد».