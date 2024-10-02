الزمالك فى الإمارات 17 أكتوبر للمشاركة بالسوبر المصري

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجارى، استعدادًا للمشاركة فى بطولة السوبر المصرى.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلى المقرر إقامته فى الإمارات خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلى وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقى.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم «السبت» المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلى وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.