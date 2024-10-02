الإسماعيلى يترك لشوقى غريب حرية اختيار جهازه المعاون

منح مسئولو الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، المدير الفنى الجديد للدراويش شوقى غريب، حرية اختيار جهازه المعاون بدون أى تدخلات أو طرح أسماء من أبناء الإسماعيلى.

ويستعد شوقى غريب لاختيار جهازه المعاون وتقديمهم لمجلس الإسماعيلى، من أجل اعتماده وبدء العمل لتجهيز الدراويش للموسم الجديد، والبحث عن المميزين فى فرق الشباب والناشئين فى ظل إيقاف القيد عن الإسماعيلى.

ويبدأ شوقى غريب المدير الفنى الجديد لنادى الإسماعيلى، مهمته مع الدراويش بعد توقيع العقود مساء اليوم «الأربعاء»، مع مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن.

ويوقع شوقى غريب على عقود تدريب الإسماعيلى لمدة موسم واحد، واتفق مع مسئولى الدراويش على كل تفاصيل العقد لبدء مهمته مع الدراويش مباشرة.

وتعد هذه الولاية الثانية لشوقى غريب مع الإسماعيلى، حيث سبق أن درب الدراويش فى موسم 2013 /2014، ولكن لم تستمر سوى 3 مباريات فقط فاز فى مباراتين وخسر الثالثة بركلات الترجيح، قبل أن يعتذر عن الاستمرار بسبب توليه القيادة الفنية لمنتخب مصر.