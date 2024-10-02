بعد إصابة محمد هانى.. الأهلى يلغى فكرة رحيل خالد عبد الفتاح

يرفض مسئولو النادى الأهلى فكرة رحيل خالد عبد الفتاح لاعب الفريق إلى أحد الأندية المهتمة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى ظل الحاجة إلى جهوده خاصة بعد إصابة محمد هانى الظهير الأيمن الأساسى وحاجته من شهرين إلى 3 اشهر.

وكان عبد الفتاح يفكر فى الرحيل عن الأهلى بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفنى للفريق الأحمر مارسيل كولر، حيث كان يضعه فى الترتيب الثالث بالجبهة اليمنى بعد محمد هانى وعمر كمال، ولكن بعد إصابة هانى أصبح من الضرورة بقاء اللاعب، فى ظل عدم وجود بديل لعمر كمال فى الجبهة اليمنى خاصة مع الاعتماد على أكرم توفيق فى منطقة وسط الملعب بشكل أساسى.

ويجيد خالد عبد الفتاح اللعب فى أكثر من مركز سواء الجبهة اليمنى أو قلب الدفاع، وظهر بشكل جيد عند الاعتماد عليه فى نهاية الموسم الماضى، خاصة مباراتى بيراميدز التى حسمهما الأهلى وكان لهما مفعول السحر فى تحديد وجهة بطل النسخة الماضية من الدورى.