جوميز يرفع الحمل البدنى.. وجيفرسون ينتظم فى تدريبات الزمالك

خصص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، فقرة تدريبات خلال مران اليوم «السبت»، والذى أُقيم على ملعب النادى، استعدادًا لبطولة السوبر المحلى، والتى تُقام فعالياته فى الإمارات.

وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدنى للاعبين بعد العودة من فترة الراحة السلبية التى حصل عليها الفريق عقب الفوز ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

وانتظم مدافع فريق الزمالك الجديد، الغينى جيفرسون كوستا، فى التدريبات الجماعية التى أُقيمت اليوم «السبت» على ملعب النادى، استعدادًا لبطولة السوبر المحلى.

وفى نفس الوقت شارك السنغالى سيدى ندياى فى التدريبات الجماعية للفريق خلال مران اليوم.