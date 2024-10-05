الـ«الكاف» يعلن تصنيف الأندية فى مجموعات دورى أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ«الكاف»، عن تصنيف الأندية المتأهلة لدور المجموعات ببطولة دورىأبطال إفريقيا لموسم 2024-2025.

وتجرى قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، بعد غدٍ «الاثنين» فى القاهرة بمشاركة 16 فريقا سيتم توزيعها على أربع مجموعات.

وقد تأهلت ثمانية أندية عربية فى مقدمتها حامل اللقب النادى الأهلى المصرى إلى دور المجموعات، ما يعزز من احتمالات وجود مواجهات عربية فى هذا الدور.

وإلى تصنيف الأندية فى مجموعات دورى أبطال إفريقيا:

التصنيف الأول: الأهلى المصرى- الترجى التونسى– صن داونز الجنوب إفريقى- مازيمبى الكونغولى.

التصنيف الثاني: بيراميدز المصرى- الرجاء الرياضى المغربى- يانغ أفريكانز التنزانى- شباب بلوزداد الجزائرى.

التصنيف الثالث: أورلاندو الجنوب إفريقى- الهلال السودانى- الجيش الملكى المغربى- ساجرادا الأنجولى.

التصنيف الرابع: مولودية الجزائر- مانياما الكونغولى- دجوليبا المالى- ملعب أبيدجان الإيفوارى.