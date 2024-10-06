الزمالك يطلب تعديل مواجهته أمام بيراميدز فى السوبر المحلى

يرغب مسئولو نادى الزمالك، فى تعديل توقيت مباراة الفريق ضد بيراميدز، المقرر لها 20 أكتوبر الجارى، ضمن منافسات نصف نهائى كأس السوبر المصرى بالإمارات.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن إدارة نادى الزمالك سوف تتقدم بطلب رسمى إلى اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصرى، من أجل تعديل توقيت مباراة الفريق ضد بيراميدز المقرر لها فى الرابعة و5 دقائق، 20 أكتوبر الجاري، إلى ميعاد مناسب، بسبب الأجواء الحارة التى لا تساعد الأبيض.

وسيواجه نادى الزمالك، نظيره بيراميدز فى 20 أكتوبر الجارى والفائز من اللقاء، سيلاقى الفائز من مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا، بالنهائى 24 من ذات الشهر.

ويذكر أن، بعثة نادى الزمالك سوف تسافر 17 أكتوبر الجارى على متن طائرة خاصة إلى الإمارات لخوض السوبر المصرى.

وكان نادي الزمالك استأنف تدريباته أمس «السبت»، استعدادًا لبطولة السوبر المصرى، بعد نهاية الراحة السلبية التى امتدت لمدة 6 أيام، وسيخوض الفريق 3 مباريات ودية خلال الفترة القليلة المقبلة.