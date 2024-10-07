الأهلى يبحث إعادة لاعبه محمد ياسر المحترف فى التشيك

بدأ مسئولو النادى الأهلى التفكير جديًا بشأن تدعيم خط الهجوم، خاصة مع وجود رغبة فى التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم صفوفه فى الميركاتو الصيفى الجارى، حيث تم طرح اسم لاعب الفريق المحترف فى التشيك محمد ياسر.

ويرغب النادى الأهلى فى إعادة محمد ياسر وقطع إعارته إلى التشيك، خاصة مع عدم قناعة المدير الفنى للفريق الأحمر مارسيل كولر، بأى لاعب محلى فى الدورى المصرى، بخلاف تمسك الأندية بلاعبيها المطلوبين، اضافة إلى المغالاة المالية نظير التخلى عن هؤلاء اللاعبين.

وكان هناك أكثر من مهاجم محلى مرشح لتدعيم الأهلى مثل لاعب البنك الأهلى أسامة فيصل، ولاعب مودرن سبورت أحمد عاطف، ولكن تمسك تلك الأندية ببقاء لاعبيها قد يصعب مهمة الأهلى فى التعاقد مع مهاجم محلى.

وتحفظ كولر على ضم مهاجم محلى من الموجودين فى الدورى المصرى، لعدم قناعته بقدراتهم الفنية، ورفض أنديهم التخلى عنهم، ما قد يدفع إدارة الأهلى لاتخاذ قرار عودة محمد ياسر، خاصة بعد اكتساب الخبرات اللازمة وتطور اللاعب وقدرته على تقديم الإضافة لخط الهجوم.

ويعاني الأهلى من عجز في مركز المهاجم مع وجود ثنائى يجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح، هما وسام أبو على ومحمود كهربا، ومعهما المهاجم الشاب سمير محمد، والذى يحتاج إلى الخبرات.