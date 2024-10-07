القيادى العمالى صلاح الانصاري: حرب أكتوبر ملحمة شعبية

القيادى العمالى “صلاح الانصارى”كان ضمن سلاح الصاعقة فى منطقة البحر الأحمر, فيقول اتذكر أن هدفنا الوحيد قبل الحرب هو أن نحارب وننتصر, ورغم معاناة الحرب كنا نجلس ونضحك ونهزر ونلعب ونغنى فى جو ملئ بالفكاهة والدعابة, وكان الأمل موجودا ولدينا اصرار على العبور والانتصار, ومن المواقف التى لا ينساها “الانصارى” هى مشاركته في معركة شدوان يناير 1970 وقتها هاجم الاسرئيليون جزيرة شدوان وشهدت الجزيرة ملحمة شعبية تقاسم فيها أبناء محافظة البحر الأحمر مع جنود القوات المسلحة الصمود أمام قوات الإحتلال وكنت ضمن مجموعة الصاعقة البحرية لحراسة الفنار الذى يقع جنوب الجزيرة واستمر القتال بين قوات الإحتلال وأفراد الصاعقة ورفضنا الاستسلام وقاتلنا بشجاعة وتم انسحاب القوات الإسرائيلية فى اليوم الثانى من الجزيرة وكان الفريق”سعد الدين الشاذلى”قائد القوات المسلحة فى قطاع البحر الأحمر ووضع لنا خطة المقاومة ووقتها أصدر كتيب بعنوان أعرف عدوك وكان قائدا ميدانيا مثل باقى الجنود .

واتذكر أيضا أنه وقت الحرب لم يكن هناك فرق بين القيادات وباقى الجنود كنا أسرة واحدة نأكل ونشرب معا ولم تظهر فكرة الرتب العسكرية إلا فى اوامر القتال فحسب.

“صلاح الانصارى”كان ضمن سلاح الصاعقة فى منطقة البحر الاحمر ويتذكر وقت الحرب قائلا كان هدفنا الوحيد أن نحارب وننتصر ,ورغم معاناة الحرب كنا نجلس ونضحك ونهزر ونلعب ونغنى ,وكان الامل موجود ولدينا إصرار على العبور والانتصار ,ومن المواقف التى لا ينساها قال:انا شاركت فى معركة شدوان يناير 1970 وقتها هاجم الاسرئيليون جزيرة شدوان وشهدت الجزيرة ملحمة شعبية تقاسم فيها ابناء محافظة البحر الاحمر مع جنود القوات المسلحة الصمود امام قوات الاحتلال وكنت ضمن مجموعة الصاعقة البحرية لحراسة الفنار الذى يقع جنوب الجزيرة واستمر القتال بين قوات الاحتلال وافراد الصاعقة ورفضنا الاستسلام وقاتلنا بشجاعة وتم انسحاب القوات الاسرائيلية فى اليوم الثانى من الجزيرة وكان الفريق”سعد الدين الشاذلى”قائد القوات المسلحة فى قطاع البحر الاحمر ووضع لنا خطة المقاومة ووقتها اصدر كتيب بعنوان اعرف عدوك وكان قائدا ميدانيا مثل باقى الجنود .

واتذكر ايضا انه وقت الحرب لم يكن هناك فرق بين القيادات وباقى الجنود كنا اسرة واحدة نأكل ونشرب معا ولم تظهر فكرة الرتب العسكرية إلا فى اوامر القتال فحسب.