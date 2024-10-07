51 عام على حرب اكتوبر المجيدة.. الابطال يرون ذكرياتهم..

حرب أكتوبر يوما أسود فى تاريخ اسرائيل الثأر واسترداد الأرض قرار الشعب .. الجندى البسيط هوبطل الملحمة.. تم تجنيد طلاب المعاهد والجامعات و المصانع عملت بكامل طاقتها فكان النصر .. نجوى ابراهيم – منى السيد فى العيد الواحد والخمسين لحرب اكتوبر المجيدة كثيرا ما نتذكر أبطال الحرب الذين ضحوا بدمائهم ومنهم من فقدوا أرواحهم أو جزء من أجسادهم فى سبيل استرجاع جزء من تراب الوطن واستعادة كرامة مصر ومنهم من يعيش بيننا الآن…وفى السطور القادمة نسترجع ذكريات عدد من ابطال اكتوبر .. رايحين رايحين..شايلين فى ايدنا السلاح..راجعين راجعين..رافعين رايات النصر ..سالمين سالمين ..حالفين بعهد الله,نادرين نادرين..واهبين حياتنا لمصر..بهذه الكلمات الحماسية خاض الجيش المصرى حرب أكتوب المجيدة وحقق الانتصار العظيم ضد اسرائيل التى احتلت أرض سيناء 6 اعوام منذ النكسة فى يونيو1967…ومازالنا نتذكر ذلك اليوم يوم النصر والعزة والكرامة واليوم الأسود فى تاريخ اسرائيل .. يوم السادس من أكتوبر 1973 ظهرا الموافق ليوم 10 رمضان 1393 هـ.. الساعة تقارب الثانية وخمس دقائق ظهرا اندفع المارد المصرى من قمقمه ..محطما كل القيود ومتفوقا على كل التوقعات ..انطلقت نسور الجو ..تعبر القناة ،وتصاحبها طلقات المدفعية ..تدك حصون العدو وقلاعه ،وشرع الجنود البواسل ينشئون جسور العبور ،وانطلقت صياحاتهم قوية:الله أكبر.. الله أكبر ,تبارك المسيرة وتزلزل الارض تحت اقدام العدو الذى فر جنوده هاربين امام الزحف المقدس

اللواء “سمير فرج : معركة رأس العش وحرب الاستنزاف رفعت الروح المعنوية للشعب

قال اللواء سمير فرج أحد أبطال حرب اكتوبر:عندما نحيى ذكرى هذا النصر العظيم يجب علينا أن نتذكر مرارة الهزيمة، في الخامس من يونيو 67، حين شن العدو الإسرائيلي هجومه في التاسعة صباحاً، وتمكن من النيل من قواتنا الجوية، وشل حركة المطارات العسكرية، فاستباح سمانا، موفراً الغطاء الجوي اللازم لقواتهم البرية لاختراق الحدود في سيناء ,وفي ستة أيام، كانت إسرائيل قد احتلت أرض سيناء، والجولان، والضفة الغربية، والقدس

وأعلن موشيه ديان، وزير الدفاع الإسرائيلي وقتها أنه يجلس بجانب الهاتف، في انتظار مكالمة عبد الناصر، ليملي على مصر شروط الهزيمة, فتجلت عظمة الشعب المصري وقواته المسلحة في رفض الهزيمة، والإصرار على تحويلها إلى نصر، ورفض تنحي الرئيس عبد الناصر، وبدأنا، يومها، في إعادة بناء الجيش المصري، معنوياً ومادياً، وإعادة تسليحه، من جديد، بأحدث الأسلحة والمعدات.

وتابع :استبسل الجيش المصري للثأر، فكانت أولى المعارك التي رفعت الروح المعنوية، ليس للقوات المسلحة المصرية، فقط، بل للشعب المصري كله، هي معركة رأس العش، التي دارات يوم 1 يوليو 67، بعدها بأيام وصلت معلومات للقيادة العامة للقوات المسلحة، بقيام العدو الإسرائيلي بتشوين معدات للعبور، في منطقة القنطرة شرق، على المحور الأوسط، في منطقة الطاسة، فقامت قواتنا الجوية بالهجوم على هذه التشوينات، يومي 14 و15 يوليو 67، فكان ظهور الطائرات المصرية، وعبورها القناة، إلى سيناء، لتدمير هذه التجمعات، أثر كبير في رفع الروح المعنوية لقواتنا في منطقة القناة.

وأشار إلى أن بعد هذه الاحداث توالت الضربات منها إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم 24 أكتوبر 67، بعد أشهر قليلة من الهزيمة..مشيرا أنالمعارك استمرت لمدة 6 سنوات، وهي عمر حرب الاستنزاف، على طول جبهة قناة السويس، تم تهجير سكان مدن القناة، إلى مدن في وسط الدلتا، فأقامت العائلات في المدارس، وأماكن المصايف في رأس البر، وتحملت الكثير من العناء، برضا، وإيمان، بضرورة المشاركة في بذل التضحيات، في سبيل تحقيق النصر، واستعادة الكرامة، والأرض، المصرية ورغم ذلك كان الكل راضٍ، مؤمن بالتضحية من أجل أن تستعيد مصر كرامتها وأرضها.

وأوضح أن جيش العدو قام ببناء أقوى، خط دفاع في العصر الحديث، وهو خط بارليف، لمنع هجوم القوات المصرية لاسترداد سيناء، وأثناء زيارته للجبهة، على قناة السويس، لمتابعة خطة المدفعية المصرية لتدمير ذلك الخط، استشهد الفريق عبد المنعم رياض، يوم 9 مارس 1969، في الموقع رقم 6، على الخط الأمامي، أثناء متابعته لاشتباكات المدفعية، إذ انفجرت إحدى الطلقات المدفعية، وتصيبه، ليستشهد، ويكون أول رئيس أركان، في تاريخ العسكرية، في العالم كله,..واستمر بعدها الجيش المصري في التدريب، على خطط العبور، وعندها لمعت أفكار شباب القوات المسلحة المصرية، للتغلب على مشاكل العبور، واقتحام خط بارليف، فكان منها فكرة المقدم باقي زكي يوسف، التي تم تنفيذها، بالفعل، في حرب أكتوبر 73، بالتغلب على الساتر الترابي، بإحداث ثغرات به، باستخدام مضخات، وخراطيم المياه، والتي لولاها لما استطعنا إنشاء الكباري، لعبور الدبابات، والمدفعيات، وباقي الأسلحة والمعدات.

وأوضح أن “التوجيه 41″، الذي أعده الفريق سعد الدين الشاذلي، ومجموعة من الضباط، كان هو الخطة الحقيقية لعبور 12 موجة بالقوارب، لمهاجمة خط بارليف، وتدميره، فكانت هذه الخطة مفتاح النصر لحرب السادس من أكتوبر. امتدت نجاحات المصريين، في التخطيط، وتنفيذ حائط الصواريخ، للتغلب على التفوق الجوي الإسرائيلي، وهو ما كان أحد الأسباب الرئيسية لنجاح عبور القوات المسلحة المصرية، ووصول 200 ألف مقاتل، إلى الضفة الشرقية للقناة، دون تدخل القوات الجوية الإسرائيلية.

وأشار إلى أن “لجنة أجرانات” كانت أكبر دليل على نجاح القوات المصرية، في خداع العدو الإسرائيلي، تلك اللجنة التي شكلتها إسرائيل، للوقوف على أسباب فشل مخابراتهم العسكرية، في الكشف عن نية مصر في شن هجومها يوم السادس من أكتوبر، وللبحث في القصور في عمليات حرب أكتوبر، التي أدت إلى هزيمة إسرائيل. وقد خلصت تلك اللجنة إلى تأكيد هزيمة الإسرائيليين، مما دفعها للتوصية بإقالة إيلي زعيرا، مدير المخابرات العسكرية، وإقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي ديفيد إلعازر، وعدد من قيادات المخابرات العسكرية الإسرائيلية. وظلت تفاصيل تقرير تلك اللجنة، محاطة بأعلى درجات السرية، ولم يتم تداولها إعلامياً، لتأثيرها السلبي على معنويات الإسرائيليين ورغم مرور واحد وخمسون عام على الحرب لم يصدر للان نتيجة لجنة اجرانات.

وفى كتابه شاهد على حرب أكتوبر يروى اللواء سمير فرج في الكتاب تفاصيل الأهوال التي عايشها الجنود المصريون في الهجمة الغادرة من إسرائيل، ويوضح كيف أعاد الجيش المصري بناء نفسه مرة أخرى، وكيف تعلم من أخطائه في 67، ويكشف تفاصيل معارك حرب الاستنزاف المهمة مثل معركة رأس العش وبطولات القوات البحرية المصرية في إغراق المدمرة إيلات، وبطولات سلاح الدفاع الجوي المصري في إسقاط الطائرات الإسرائيلية عام 1970، في أسبوع تساقط الفانتوم…ثم يروى لنا عن التخطيط والاعداد لحرب أكتوبر المجيدة

التي شارك بها أثناء دراسته في كلية أركان حرب بصفته واحدا من طلبة الكلية الذين شارك معهم اللواء سعد الدين الشاذلي، التوجيه 41، الذي كان في حقيقة الأمر خطة إعداد حرب 1973.

اللواء “عبد الرافع درويش” :قرار الحرب لاسترداد الأرض كان نابعا من الشعب

قال اللواء “عبد الرافع درويش” الخبير العسكرى وأحد ابطال حرب كتوبر المجيدة حرب أكتوبر المجيدة جسدت بطولة الشعب وأكدت أن الجيش المصرى قادر على إحداث المعجزات ..فالخسائر بعد احداث النكسة كانت هائلة ..ورغم لك استطاع الجيش المصرى أن يجمع شتاته ويستعيد قوته من جديد فى ست سنوات ويدخل معركة ويحقق النصر ..لافتا إلى إن قرار الحرب لاسترداد الأرض كان نابعا من الشعب، فعندما أعلن الرئيس “عبد الناصر” تنحيه عن الحكم بعد النكسة خرجت طوائف الشعب وتعالت أصوات المواطنين تطالب بالحرب قائلين :هنحارب هنحارب، فالشعب رفض الهزيمة وقرر خوض الحرب وتحقيق النصرواسترداد أرضه ,فالشعب هو صاحب قرار الحرب ,وعبد الناصر قام بتنفيذ ارادة الشعب ,وبدأ فى اعادة بناء القوات المسلحة ,واول اجراء اتخذه هو تعيين المشير “أحمد اسماعيل” قائد الجبهة ,وكان لدينا مشكلة وهى الدفاع الجوى حيث خسر سلاح الطيران نحو 90% من معداته خلال النكسة ..كما أن تخاذل سوريا ورفضها مدتا بالسلاح كانت مشكلة كبيرة ولذلك كانت اسلحتنا موديلات قديمة من حرب 48 , فالقوات الجوية المصرية كانت تمتلك 225 مقاتلة، مقابل 450 مقاتلة إسرائيلية أثناء حرب أكتوبر ,وإسرائيل كانت تمتلك طائرات ذات قدرات تدميرية قوية من بينها الميراج والفانتوم تحتوي على 4 ونص طن قنابل ,ونحن لدينا السخوي التى تحمل نص طن قنابل,وايضا التفاوت كان فى المديات والسرعات ,واشار الى أن كلمة السر فى حرب اكتوبر هى اتخاذ قرار بتجنيد طلاب الجامعات والمعاهد الفنية حتى يستطيعوا التعامل مع الآلة والمدافع والصواريخ المضادة للدبابات ,كما إن المصريين أصحاب اكتشاف”الزيرو سبيد”بمعنى أن الطائرة تطير وهى سرعتها صفر ,الروس انفسهم لم يكونوا يعلمون هذا ,وبدأنا نتدرب علي “معركة الكلاب”فى القوات الجوية بمعنى ان نمسك ذيل الطائرة لضرب محركها .

الجنود المقاتلين قدموا أرواحهم فداء للوطن هذا ما أوضحه اللواء عبد الرافع قائلا إنهم كانوا يتلقون الضربات من المدافع الاسرائيلية مؤكدا اننا خسرنا فى سيناء 120 ألف شهيد فى حروبنا مع اسرائيل.

وأوضح إلى إننا قمنا باستيراد خراطيم المياة من الخارج وكان ينتقدوننا والفكرة جاءت للمهندس من خلال مشروع السد العالى عند ازالة الرمال لبناء السد بالمياة,وكان التكتيك بعدم الافصاح عن سر استيراد خراطيم المياة وتم الاعلان وقتها اننا نحتاجها لتأمين المصانع ضد الحرائق ,كماإن التعاون بين القوات بأكملها لخدمة بعضها البعض ,والمشير “احمد اسماعيل “كانت يتفهم قدرات كل وحدة وويكلفها بمهمة محددة تستطيع انجازها ,والتعاون بين القوات ساهم فى تحقيق النصر..

وأشار إلى أن البطل الحقيقى هو المواطن البسيط الذى تم تجنيده وقام بتنفيذ الاوامر التى تم التخطيط لها وهو لا يدرى الاستراتيجيات ولا التكتيك ولكنه يفهم شيئا واحدا هو ضرورة استرداد أرضه .

فالشعب المصرى كان يساند الجيش بدليل أن أقسام الشرطة فى هذا التوقيت لم تسجل أى نوع من الجرائم فكان الكل حريص على الوطن واستعادة الأرض حتى الشباب الذين تم تجنيدهم نسوا عائلاتهم ودراستهم وظلوا طيلة 8أو 9 سنوات من أجل تحرير الأرض ,وبالتالى فان أبطال حرب اكتوبرهم هؤلاء الشباب والشعب بأكمله .

اللواء محمد رشاد يكشف عن دور المخابرات المصرية فى الحرب

كشف اللواء محمد رشاد وكيل المخابرات العامة المصرية السابق إنه كان ضابط بغرفة عمليات المخابرات أثناء حرب أكتوبر ..موضحا أن عمل جهاز المخابرات كان يرتكز على توفير المعلومات الدقيقة عن العدو ووضعها أمام القيادة العسكرية ..ومعرفة تفاصيل المجتمع الاسرائيلى ..وأكد أن اختيار التوقيت الصحيح وعنصر المفاجأة كانا من أهم عوامل النصر..

وأضاف بالفعل نجحت المخابرات المصرية فى اختراق اسرائيل من الداخل وجمعنا معلمات دقيقة عن العدو الإسرائيلي والقوات الموجودة شرق قناة السويس ..بدأنا العمل بعد النكسة عام 1967 مباشرة واستطعنا أيضا إجهاض أى محاولة للتجسس يقوم بها العدو لاختراقنا ..وبالفعل تمالقبض على عدد من الجواسيس أبرزهم هبة سليم التي كانت واحدة من أخطر مصادر المعلومات بالنسبة لإسرائيل وتم استدراجها من فرنسا إلى ليبيا ثم القبض عليها وترحيلها لمصر..

أما بالنسبة لجمع المعلومات فتم مراجعة كافة البرامج الاسرائيلية والعالمية بعد نشر معلومات عن الجيش و الاحتياط بعدما رفعت اسرائيل الحظر الإعلامي لها, وتم مراجعة 16 كتاب من اصل 32 التي تم إصدارها في العالم وكانت تتحدث عن النكسة..وتم زرع العديد من العناصر داخل المجتمع الاسرائيلى ..

وفي منتصف 1968 كان لدينا كل المعلومات عن القوات الاسرائيلية التي شاركت في حرب 1967 وتم اعتبارها اساسا و انطلاقا لقاعدة البيانات لدينا وتم متابعة الموقف الاسرائيلي بعدها وتم عمل تقرير معلومات وتم إرسال تلك المعلومات الي جميع الجهات المختصة لكي يبدأ الجميع في متابعة الموقف ووضع خطط الهجوم على أساس سليم

وأمر وقتها الوزير امين هويدي المشرف على جهاز المخابرات أن يتم عمل غرفة مخصصة مجهزة بأحدث التقنيات من جمع المعلومات عن اسرائيل وتم عمل تلك الغرفة وكانت اقوى غرفة معلومات في الشرق الأوسط.

وتم عمل مجسمات بالاهداف الحيويه والإستراتيجية عن اسرائيل وكانت الغرفة تحتوي هذا كان في منتصف 1968..

وأضتف أن المعلومات التى تم جمعها عن قدرات العدو العسكرية والاقتصادية مكنت القوات المسلحة من دخول المعركة وتحقيق النصر فى ست ساعات وتقليل خسائر الجيش المصري

مشيرا إلى انه على الجانب الاسرائيلى كانت كافة المعلومات التى جمعتها عن الجيش المصرى أنه غير قادر علي شن أي عمليات عسكرية ضد اسرائيل و وهذا المفهوم كان مسيطر على “الياهو زاعيرا” مدير المخابرات الحربية الاسرائيلي و استمر في ذهنه حتى الساعة الثانية يوم 6 أكتوبر ..وكنا نحاول تأكيد هذا المفهوم ..كما أن اختيار يوم كيبور كان بناء علي دراسة عن الاعياد الدينية لإسرائيل قام بها الضابط محمد احمد اسماعيل كان ضابط في القسم الداخلي حيث قام بعمل دراسة عن الاعياد اليهودية لاسرائيل لاختيار اليوم الأمثل لشن الهجوم ..

وأوضح أن الخطة العسكرية كانت تنصب أساسا على أن يقوم الجيش المصري بعبور القناة وتحطيم خط بالريف والوصول لمسافة 15 كيلو داخل عمق سيناء حتى تكون القوات المصرية تحت مظلة حائط الصواريخ لأننا نعلم أن قدرات العدو الإسرائيلي قوية بالنسبة للقوات الجوية المصرية مشيرا إلى أن موعد ساعة الصفر كان السادسة مساء 6 أكتوبر لكن الجانب السوري طلب في اللحظات الأخيرة تقديمها للساعة 2 ظهرا..

اللواء محمد على بلال :عنصر المفاجأة أبرز أسباب النصر

اللواء اركان حرب “محمد على بلال” رئيس عمليات فرقة بلال إبان حرب أكتوبر ، قال إن أهم ما اتذكره فى ذكرى حرب أكتوبر المجيدة هو عنصر المفأجأة وتوقيت الهجوم ليس فى التاريخ 6 أكتوبر ولكن في توقيت الهجوم تحديد الساعة 2 وخمس دقائق هذه هى المفاجأة الكبرى حتى إن المخابرا الاسرائيلية جاء لها معلومات بأن المصريين سيقومون بعبور القناة يوم 6 أكتوبر ولكنها لم تصدق كان يعلمون جيدا أن الجيش المصرى يهاجم باستمرار مع أول ضوء فى الصباح ..ولكن مع مراقبتهم للضفة الغربية كانت التحركات عادية حتى صباح يوم الحرب ولذلم استبعدوا قيام أى عمليات عسكرية من قبل الجيش المصرى ..

وأضاف أن فى احتفلنا بحرب أكتوبر نستلهم روح أكتوبر روح التحدى والاصرار على الثأر فالشعب كله كان يطالب بالحرب والثأر واسترداد الأرض فقرار الحرب هو ارادة شعب .. فلم يكن الجيش وحده من يحمل هم الوطن ويدافع عنه، بل كان كل مواطن في مصر لم يشغله سوى تحقيق النصر ..وعلى جانب الجيش فالشباب من جميع التخصصات والطلاب الذين تم تجنيدهم كانت بداخلهم روح فدائية عالية ..فاتذكر انه وقت العبور كان الجنود يكبرون..” الله وأكبر “…”الله أكبر” وهم ينقضون على العدو لا فرق فيهم بين مسلم مسيحي فالجميع اجتمع على “الله أكبر” ويطلقون الزغايد فرحين بالنصر غير خائفين من العدو أو حتى الموت ..

ويشير إلى إنه كان أحد أحد القادة الذين حاصروا منطقة الثغرة وكان سيتم الهجوم عليها لولا توقف القتال يوم 25 أكتوبر ..

اللواء نصر سالم: جنودنا البواسل دمروا خط بارليف فى 6 ساعات

قال اللواء نصر سالم الخبير العسكري، إن ما حدث من انتصار في السادس من أكتوبر عام 1973 كان نتيجة إيمان القضية والأرض والثقة بالله، وذلك بعدما خرجنا من نكسة 67 بجرح عميق، مؤكدًا أن القوات المسحلة كانت ضحية من ضحايا النكسة ولم تكن أبدا سببًا من أسبابها.

وأفاد أن الفضل يرجع في المقام الأول للشعب المصري الذي التف حول قواته المسلحة ورفض الهزيمة، منذ إعلان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم يوم 9 يونيو، مما أصاب الشعب بحالة من الفزع والحزن الشديد، حيث انتفض الشعب جميعا حول القيادة وذلك إلى منزل الرئيس عبد الناصر وقالوا “هنحارب يعني هنحارب”، واستجاب عبد الناصر وعاد بعد ذلك بقرار إعادة بناء الجيش لاستعادة الأرض مرة أخرى.

وتابع سالم: وفي 9 يونيو عام 1967 بعد عودة القوات المسلحة من سيناء، تخوفت القيادة التي تشرف على المعابر أن تتبع قوات العدو عبورها غرب القناة، إلا أنهم فوجئوا ببقاء قوات الاستطلاع ملاصقة للعدو في سيناء وتبلغ عنه، وكان هذا هو أول شعاع نور يسطع في عتمة النكسة وظلامها، مما أعطى نوع من الثقة والاطمئان والأمل للقيادة مرة أخرى بعد النكسة، وبناء على ذلك أعطت القوات المسلحة الأوامر لهذه العناصر أن تستمر في عملها، حتى نستفيد منها بالعبور مرة أخرى وتحرير الأرض.

وبدأنا نجهز مجموعات أخرى صغيرة من الاستطلاعات خفيفة الوزن والحجم، ودفعها إلى شبة جزيرة سيناء وسحب العناصر القديمة لعدم مقدرتها على الاستمرارية أكتر من ذلك، خاصة بعد نفاذ مستلزماتها الشخصية من مياة وغذاء ووقود.

وظلت هذه العناصر حتى أكتوبر 1973 لم يخلو جبل في شبة جزيرة سيناء من مجموعة الاستطلاع خلف خطوط، وهذه المجموعات جعلت سيناء كتابًا مفتوحًا أمام القيادة العامة للقوات المسلحة، حيث رسموا خريطة كاملة بكل حجم وأوضاع العدو ومكانته.

وكان التخطيط لحرب أكتوبر بناءًا على هذه المعلومات بمنتهى الدقة، وكانت الضربة الجوية الأولى مخططة حجم الأهداف، حيث كان من المفترض أن الهجوم بـ”ضربتين جوينين” حيث أن الضربة الواحدة لا تقضي 100 في المئة من الأهداف، ولكنها تدمر 50 أو 60% من الأهداف، ولكن كان الهدف من الضرببتين هو ما لم يتم تدميره في الضربة الأولى يتم تدمريه في الضربة الثانية.

وتابع: ولكن من دقة المعلومات المتوفرة وقتها، أن الـ220 طيارة الموجودين في الضربة الجوية الأولى دمروا أكثر من 90% من الأهداف، فاكتفت القيادة بالضربة الجوية الأولى ولم تكرر الضربة مرة أخرى، حيث احتفظت بهذه الطائرات لتستخدمها في مهام أخر، لافتًا إلى أن كان أغرب ما يمكن أن جيش بكامل قوته ينسحب دون أن يرى العدو.

إسرائيل ظلت من عام 67 وحتى 73 تقوم على تجهيز دفعات في سيناء، حيث قامت ببناء خط برليف المنيع الذي يعتبر أقوى خط في التاريخ، وفي المقابل جهزت قواتنا على الضفة الثانية وفي الجانب الأخر نعيد تسليح الجيش وتدريبه ونقوم بعمل مناورات وخطط حتى يوم 6 أكتوبر 1973.

وأضاف أن العدو كان يتفوق على الجيش المصري في العدد والكيفية، حيث كنا نمتلك 200 طائرة فقط، وإسرائيل 500 طائرة، والطائرة الواحدة تساوى 4 طارات مصريات، وكان لديها متوفر لكل طائرة من 2 إلى 3 طيار، وأن الجيش المصري كان يحمل لكل طائرة طيار واحد فقط، ولم تضع القوات المسلحة هذه الفوارق أمام أعيننها، وإذا وضعت ذلك في الحسبان لم تكن هذه النتائح، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم “انما النصر مع الصبر”

واستكمل: ما فعلته إسرائيل في ست سنوات كان تحت أقدام جنودنا في 6 ساعات، واستولينا على خط برليف الذي قالوا عنه أنه لا يقهر، كما دمرنا كافة الدبابات التي تدفعها اسرائيل لمحاولة استعادة الخ مرة أخرى وبدأت ملحة حرب أكتوبر والتي نجحت في تحرير كامل الأرض واستعادتها مرة أخرى، سواء ما حدث بعد ذلك من تحرير الأرض بناء على مفاوضات سياسية ومعاهدة سلام، إلا ماكانت هذه المعاهدة لتتم أن ماكانت إسرائيل تتأكد تمامًا قدرتنا على عودة الأرض، وهذا ما علمت به إسرائيل ولجأت إلى السلم.

اللواء أحمد التهامي: لولا جسر الولايات المتحدة الجوي لقضينا على إسرائيل

قال اللواء أحمد التهامي الخبير العسكري، وضابط دفاع جوي في حرب أكتوبر، إن حرب أكتوبر المجيدة كانت مفاجأة بالنسبة للعدو خاصة أنها كانت في يوم الغفران، فهذه المفاجأة شلت العدو وجعلته غير قادرًا على المواجهة، وعدم مقدرتهم على صد أي هجوم.

وأكد أن الحرب بدأت في الساعة الثانية ظهرًا، وقبلها بساعة وبالتحديد في تمام الساعة الواحدة كنا نلعب كرة قدم في الوحدات على القنال، هذه كانت أوامر من القادة وقتها.

التشكيلات التي دخلت الحرب عرفت بالهجوم الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وبدأت بعد ذلك تمهيد المدفعية والطالعة الجوية، ونحن على كفاءة قتالية عالية وقوة تدريب عالية فكان لدينا مقدرة أو نرفع الكفاءة القتالية في ثلاث دقايق.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية مدت إسرائيل بجسر جوى كبير، ولولا هذا الجسر لقضينا على إسرائيل بأكملها، حتى فوجئنا أننا نحارب أمريكا وليست إسرائيل.

أن المشاركين في الحرب من قادة وجنود وضباط لديهم دفعة شديدة من الحماس والقتال غير العادي للحرب على العرض والشرف واستعادة الأرض مرة أخرى مقابل الشهادة في سبيل الله.

نكسة 1976

اللواء” محمد غباشى”:الشعب احتضن الجيش من أجل عملية الاعداد والتجهيز للحرب

أكد اللواء محمد غباشي الخبير العسكري، أن نصر أكتوبر بدأ منذ 9 يونيه عام 1967، وبالتحديد منذ إعلان الرئيس جمال عبد الناصر تنحيه عن الحكم ومسؤوليته عن ما حدث في النكسة.

وأضاف: في اليوم التالي خرج الشعب المصري من أسوان لإسكندرية في كل مكان في مصر، “هنحارب لأ وهنحارب”، وبدأ بعد ذلك عملية من أصعب ما يكون من الإعداد والتجهيز، بعد فقدان القوات المسلحة العديد قدرتها إلى جانب الحالة الاقتصادية المتدهورة، ورغم ذلك الشعب وقف خلف قواته المسلحة بشكل كبير، حيث تبرع الفلاحيين بجزء من محصولهم لصالح القوات المسلحة، وأصبحت عربات النقل تحت طوع القوات المسلحة وأصحابها كتبوا عليها “مجهود حربي” لنقل مستلزمات الجيش بدون مقابل، إضافة إلى ذلك كانوا الفنانين والمطربين الذي تبرعوا بكامل إيرادات حفلاتهم لصالح المجهود الحربي، وعلى رأسهم أم أكلثوم، كما أن الشعب ربط الحزام على بطنه حتى تقف الدولة على قدميها مرة أخرى، حتى الدولة تأثر لكرامتها.

وبعد ذلك تم الاستعداد لحرب الاستنزاف التي كبدت إسرائيل العديد من الخسائر، ورغم كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر، تم في أكتوبر 73 وبتخطيط عسكري جيد عملية من أنجح ما يكون، تم فيها كسر شوكة إسرائيل وتحقيق النصر وعبور خط برليف، وأكبر واصعد مانع عسكري في التاريخ، وهو أصعب من «خط ماجينو»، الذي كان موجودًا في الحرب العالمية التانية.

وتمكنت القولت المسلحة بإمكانياتها البسيطة وبسلاحها المتقادم عن الجيش الإسرائيلي وتحقيق نصر عسكري بكل المقاييس.

كنا أسرة واحدة

المهندس” نادر عنانى” كان ضابطا احتياطيا برتبة ملازم أول فى الجيش الثانى يحكى تفاصيل عن المعركة قائلا: صدرت لى الأوامر بعبور القناة فى اليوم الثامن من اكتوبر حتى التحقت بقوات اقتحام نقطة عيون موسى “نافرون” وكانت آخر نقطة فى خط بارليف جنوبا , وضعت اسرائيل فيها مدافع ضخمة كنا نطلق عليها مدافع أبو جاموس لصوتها المرعب.

ودارت معركة ضخمة حتى قمنا بتحطيم أهم مدفعين , وكان دورى التعامل مع اسلحة وذخيرة والغام العدو التى لم تنفجر واعادتها للضرب بها , وأتذكر اننى واصدقائى قمنا بوضع رمال سيناء فى جيوبنا, واستطعنا دخول نقطة عيون موسى ذلك الحصن الحصين.

وينهى حديثه مؤكدا اننى لم أنس روح التعاون بينى وبين أفراد الكتيبة بغض النظر عن الديانة مشيرا الى أن قائد الجيش كان العقيد وهبة هو وصديقه الضابط أسعد كنا ناكل معا ونعيش معا, ولم يكن أحد منا يفكر هذا مسلم وهذا مسيحى.

واشار “عنانى”الىغ العديد من البطولات والتضحيات التى ظهرت إبان الحرب وللاسف لم نسمع عنها شيئا نظرا لاستشهاد أبطالها ومن معهم وإختفاء معالمها لافتا الى وجود رجلين استطاعا أن يفكرا خارج الصندوق من اجل عبور القوات المسلحة لقناة السويس وتحقيق انتصار اكتوبر بأقل الخسائر هما :اللواء المهندس باقى زكى يوسف الذى إقترح تجريف الساتر الترابي والرملى لخط بارليف بمدافع المياه مما سهل تمامآ بناء رؤوس الكبارى لتتم عملية العبور بسرعة وسلاسة وبدون خسائر وبدون تأخير وهذه كانت ضربة عسكرية ساحقة للعدو

والرجل الثانى : الصول أحمد إدريس النوبى الأصل الذى اقترح ارسال التعليمات للقيادات العسكرية على الجبهة باللغة النوبية مما حافظ على سرية تحركات قواتنا وساهم فى مفاجأة العدو الإسرائيلي وساعد على تنفيذ معظم العمليات بتأمين افضل لتحركاتها

ملحمة شعبية

أما القيادى العمالى “صلاح الانصارى”كان ضمن سلاح الصاعقة فى منطقة البحر الأحمر, فيقول اتذكر أن هدفنا الوحيد قبل الحرب هو أن نحارب وننتصر, ورغم معاناة الحرب كنا نجلس ونضحك ونهزر ونلعب ونغنى