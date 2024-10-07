في ذكرى انتصارات أكتوبر.. ” عاشور”: منظومة التعليم العالي تشهد تقدمًا غير مسبوق بسيناء ومحافظات القناة

أشار دكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كُبرى، تؤكد وضع سيناء فى مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن هناك اهتمام كبير بالتوسع في إنشاء الجامعات بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

جاء ذلك فى اطار الاحتفالات بحلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفي ضوء الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للمشروعات القومية الكبرى وخاصة في شبه جزيرة سيناء ومحافظات القناة، حيث حظى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في إحداث طفرة تنموية في هذا الإقليم.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أنه أصبح لدينا 20 جامعة أهلية وأهلية دولية وأهلية مُنبثقة من جامعات حكومية، ونحو 200 كلية بتلك الجامعات تقدم برامج تعليمية متطورة، مع ما يزيد على 410 من البرامج البينية إلى جانب البرامج التي يتطلبها سوق العمل ووظائف المستقبل، لافتًا إلى زيادة إقبال الطلاب على الالتحاق بالجامعات الأهلية نظرًا لأنها تقدم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور ناصر مندور القائم بأعمال رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن إنشاء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، يعُد من أبرز المشروعات القومية الي تم تنفيذها بشرق القناة، مشيرًا إلى الجامعة بلغت تكلفتها 3.384 مليار جنيه، وتُقام على مساحة 29 فدانًا، وتتكون الجامعة من مبنى إدارة الجامعة و6 مباني تعليمية وبها 36 معملًا و 29 مُدرجًا، ومبنيان للورش الهندسية، و8 ملاعب ومسرح مُجهز بأحدث التقنيات سعة 380 فردًا.

وأضاف الدكتور ناصر مندور أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة محفزة على الابتكار والتميز العلمي والبحثي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير من الطلاب على الجامعة خلال العام الدراسي 2024/2025، يعُد مؤشرًا على نجاح جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية في اكتساب ثقة الطلاب وأولياء الأمور.

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الدراسة بدأت بالجامعة خلال العام الدراسي الحالي 2024/2025، في 8 كليات، وهي: كلية الطب والجراحة وتقدم (برنامج الطب والجراحة العامة)، كلية الفم والأسنان وتقدم (برنامج الطب وجراحة الفم والأسنان)، كلية العلاج الطبيعي وتقدم (برنامج العلاج الطبيعي)، كلية الصيدلة وتقدم (برنامج الصيدلة Pharm D وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية)، كلية الهندسة وتقدم (برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات)، كلية التمريض وتقدم (برنامج التمريض التخصصي)، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وتقدم (برنامج تكنولوجيا المُختبرات الطبية)، وكلية التجارة الدولية واللغات وتقدم برامج اللغات (الألمانية والصينية) وبرنامج (التسويق الرقمي والأعمال الإلكترونية، الأسواق والمنشآت المالية).