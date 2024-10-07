أمير توفيق يتفرغ لشركة الكرة بالأهلى.. ويترك منصب مدير التعاقدات

قرر مدير التعاقدات بالنادى الأهلى أمير توفيق، ترك منصبه فى القلعة الحمراء والتفرغ لعمله فى شركة الكرة باعتباره المدير التنفيذى للشركة.

جاء ذلك في أعقاب أزمة التصريحات التى أدلى بها لاعب الفريق والمعار إلى سيراميكا كليوباترا أحمد قندوسى، بشأن فرض النادى وكلاء لاعبين محددين خلال التفاوض مع لاعب سانت ترويند البلجيكى زين الدين بلعيد ، وقت وجوده فى نادى اتحاد العاصمة الجزائرى.

وانتهت التحقيقات التي جرت خلال الـ48 ساعة الماضية بمعرفة المستشار القانونى للنادى، بخصوص تصريحات اللاعب أحمد قندوسى إلى عدم وجود مخالفة، وفى ضوء ذلك، قررت إدارة الكرة بالنادى ما يلى:-

– اتخاذ كافة الإجراءات التى تسمح بها اللوائح تجاه لاعب الأهلى المعار إلى سيراميكا أحمد قندوسى ، وعرضه للبيع، نظرًا لما بدر منه.

– إعادة تشكيل وهيكلة إدارة التعاقدات بما يتلاءم مع احتياجات وأهداف قطاع كرة القدم بالنادي في المرحلة المقبلة.