المدارس تعلن جدول حصص مجموعات التقوية بداية من الاسبوع الحالى

أعلنت المدارس على مستوى جميع المراحل، بدء تفعيل مجموعات التقوية والدعم التعليمى ، بناء على توجيهات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، محمد عبداللطيف، والذى شدد على سرعة تفعيل المجموعات لتحقيق أقصى استفادة دراسية ممكنة للطلاب، وتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب داخل المدارس.

من جانبها، وضعت المديريات والادارات التعليمية ، جداول الحصص الخاصة بالمجموعات لتحقيق أكبر استفادة منها كبديل للدروس الخصوصية، مشددة على أنه تم وضع سعر مناسب للحصة بالمجموعة المدرسية للطلاب بما يتناسب مع الظروف المادية للطلاب والمنطقة، مشددة على أن مجموعات التقوية والدعم التعليمى اختيارية للطلاب.

وأكدت على أنه تم تحديد المدة الزمنية المخصصة للمجموعة بساعتين أسبوعيا، وفقا للخطة التعليمية المحددة للمواد الدراسية، ويكون إشراك المعلمين العاملين بالمدرسة، والقائمين على التدريس بالمجموعات اختياريا داخل المدرسة، وفي حال عدم تقدم جميع معلمي إحدى المواد بالمدرسة للتدريس بالمجموعات، يجوز لمدير المدرسة الاستعانة بمعلمين آخرين من مدرسة أخرى تتبع نفس الإدارة التعليمية، بالتنسيق مع مدير الإدارة التعليمية.