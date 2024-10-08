كولر يُحدد موعد سفر الأهلى إلى الإمارات للمنافسة على السوبر المصري

أعلن النادى الأهلى عن موعد سفر الفريق الأول لكرة القدم إلى الإمارات لخوض منافسات كأس السوبر المصرى، والتى تنطلق فى الإمارات بين 20 أكتوبر الجارى ويوم 24 من الشهر ذاته، على أن يكون عضو مجلس إدارة الأهلى محمد الدماطى، هو رئيس بعثة الفريق ف السوبر.

وحدد المدير الفنى للـ«المارد الأحمر»، السويسرى مارسيل كولر، السفر يوم 17 أكتوبر الحالى، أى قبل 3 أيام من خوض أول مباراة.

ويواجه النادى الأهلى «حامل اللقب»، نظيره فريق سيراميكا كليوباترا فى نصف النهائى، وفى حال تأهله للنهائى سيلعب أمام الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز.

وحصد النادى الأهلى، بطولة السوبر المصرى النسخة الماضية فى الإمارات، ويريد تكرار إنجازه بالتتويج بالبطولة مرة أخرى فى النسخة الحالية.