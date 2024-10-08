اجتماع تنسيقى استعدادًا لبطولة كأس السوبر المصرى

أُجْرِيَ مساء اليوم «الثلاثاء»، اجتماع تنسيقى استعدادا لإقامة بطولة كأس السوبر المصرى، التى تستضيفها الإمارات بين يومى 20 و24 من شهر أكتوبر الحالى.

وضم الاجتماع الذى أُقيم بحضور المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم وليد العطار بمقر الاتحاد، وممثلي الاتحاد، والشركة المتحدة للرياضة والأندية المشاركة بالبطولة.

وتستضيف أبوظبى منافسات كأس السوبر المصرى للأندية الأبطال 2024، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجارى، على أن تصل الأندية إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، حيث تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية.

يلتقى يوم «الأحد» الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد، فريقا الأهلى وسيراميكا كليوباترا، فيما يلتقى على استاد آل نهيان فريقا الزمالك وبيراميدز.

فيما يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر الفائزان من المباراتين فى النهائى على استاد محمد بن زايد، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان الساعة.