الزمالك يُفاوض عبدالله السعيد لتجديد عقده.. وموعد جلسة التوقيع

يعمل نادى الزمالك على الاستفادة من خدمات عبدالله السعيد لاعب الفريق سنوات أخرى قادمة بتجديد عقده، حيث بدأ الأبيض فى مفاوضاته مع اللاعب حول تجديد تعاقده مع النادى حتى يظل داخل جدران ميت عقبة.

وكان لاعب الزمالك عبد الله السعيد، قد انضم للقلعة البيضاء قادمًا من نادى بيراميدز، فى يناير الماضى 2024 بعقد لمدة موسم ونصف.

وكشفت تقارير إعلامية، عن دخول مجلس إدارة نادى الزمالك فى مفاوضات مع عبد الله السعيد لتجديد العقد، والذى ينتهى بنهاية موسم 2024-2025.

ومن جهته، يُرحب اللاعب بتجديد العقد والاستمرار سنوات جديدة بقميص الفارس الأبيض، بعد حصد السوبر الأفريقى مؤخرًا، ومن المنتظر توقيع عقود تجديد العقد بين النادى واللاعب بعد الانتهاء من المشاركة فى السوبر المصرى يوم 24 أكتوبر الجاري.

وسيواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى نصف نهائى بالسوبر المحلى، وفى حال تأهل الفريق للنهائى سيواجه الفائز من مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا.