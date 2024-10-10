وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع شركة “سيجوارت” لإنتاج الفلنكات الخرسانية

قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

‎استهل الوزير زيارته للشركة بعقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية استعرض خلاله نشاط الشركة في إنتاج الفلكات الخرسانية ومؤشرات الأداء والطاقات الإنتاجية وحجم الإيرادات والأرباح والأصول المتاحة والخطط المستقبلية والتوسعية وفرص الاستثمار ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس جمال جاد العضو المنتدب لشركة سيجورات.

‎ تفقد المهندس محمد شيمي، خطوط الإنتاج ومصنع إنتاج فلنكات القطار السريع، ومصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمخازن. وتابع مراحل العمليات الإنتاجية وراجع خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة، واحتياجات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والالتزام بأعمال الصيانة في مواعيدها، وبحث موقف الأصول المتاحة لدى الشركة وسبل استغلالها وتحقيق أقصى العوائد الممكنة بما يخدم خطط التوسع والتطوير داخل الشركة.

‎ أكد المهندس محمد شيمي أن “سيجوارت” تعد من الشركات العريقة والرائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية وذات خبرات كبيرة، موجها بضرورة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة خطوط ومنتجات جديدة لسد احتياجات المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط القطار السريع وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق.