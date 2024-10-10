فى المؤتمر الصحفى لمباراة موريتانيا.. تريزيجيه يحضر مع حسام حسن

يحضر لاعب وسط منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، مع المدير الفنى للـ«الفراعنة» حسام حسن، المؤتمر الصحفى الخاص بمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا، حيث ينطلق المؤتمر فى الخامسة مساء اليوم «الخميس»، باستاد القاهرة الدولى.

ويواجه منتخب مصر فى السابعة مساء غد «الجمعة» بتوقيت القاهرة، نظيره منتخب موريتانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة C للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم بالمغرب 2025، فيما يخرج «الفراعنة» لمواجهة المنتخب الموريتانى فى السادسة مساء يوم «الثلاثاء» 15 أكتوبر المقبل.

ويخوض المنتخب الوطنى مرانه الأخير مساء اليوم تحت قيادة حسام حسن المدير الفنى بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين فى المعسكر، فيما عدا نبيل عماد «دونجا»، والذى يعانى من شد فى العضلة الخلفية ويغيب عن مباراة الغد أمام موريتانيا.

ويسعى حسام حسن لتجهيز جميع اللاعبين فنيًا وبدنيًا لهذه المواجهة، والتى سيكون لها تأثير كبير فى خطوة جديدة نحو صعود الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2025 فى المغرب، حيث يضع الخطة النهائية التى سيخوض بها اللقاء.